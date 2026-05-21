Úc: Sân bay sơ tán, hoãn hủy chuyến vì... máy triệt lông

Theo Minh Hạnh | 21-05-2026 - 20:21 PM | Tài chính quốc tế

Một đơn vị xử lý bom đã được điều đến sân bay Avalon (Úc) ngày 21/5, khi một vật thể khả nghi được phát hiện. Nhưng sau đó, vật thể này được xác định là một thiết bị triệt lông bằng laser.

Lực lượng an ninh bên ngoài sân bay Avalon. (Ảnh: 9News)

Theo Straistimes , sân bay Avalon (bang Victoria, Úc) đã phải sơ tán một phần vào sáng sớm 21/5, sau khi một vật thể khả nghi được phát hiện trong quá trình kiểm tra an ninh. Nam thanh niên sở hữu món đồ này đã bị tạm giữ.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy xe hơi xếp hàng dài bên ngoài sân bay, trong khi các xe an ninh chặn các lối vào.

“Đội xử lý bom đã kiểm tra và xác định vật thể này là máy triệt lông bằng laser”, cảnh sát bang Victoria cho biết trong một tuyên bố. “Chủ sở hữu món đồ này ban đầu không tỏ ra hợp tác. Điều này khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn”.

Chủ sở hữu chiếc máy triệt lông gây "náo loạn" sân bay. (Ảnh: 9News)

Vì vụ việc, một số chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Sau đó, sân bay đã mở cửa trở lại và hoạt động bình thường.

Chủ sở hữu món đồ nói trên cũng đã được thả và lên chuyến bay đến Sydney.

Láng giềng Việt Nam 'khai mở' 390 tỷ tấn kho báu trải dài dưới vùng đất hoang 16.000 km2, quy mô vượt xa trữ lượng dầu của nhiều nước Vùng Vịnh

Phát hiện cô gái 9X bỏ phố về quê nuôi 60.000 con vật vừa dài vừa độc, thu nhập gần 4 tỷ đồng mỗi năm

Ukraine phóng vũ khí tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

20:00 , 21/05/2026
Tàu NASA ghi nhận hiện tượng chưa từng thấy ở hành tinh đỏ

19:29 , 21/05/2026
Trung Quốc mượn sức phương Tây bá chủ xe điện, hồi sinh loạt dây chuyền sản xuất 'ma' của Volkswagen, Stellantis để xây siêu nhà máy

18:41 , 21/05/2026
Nhật Bản phát triển động cơ máy bay "như viễn tưởng": Múi giờ trở nên vô nghĩa với tất cả hành khách

18:12 , 21/05/2026

