Úc: Sân bay sơ tán, hoãn hủy chuyến vì... máy triệt lông
Một đơn vị xử lý bom đã được điều đến sân bay Avalon (Úc) ngày 21/5, khi một vật thể khả nghi được phát hiện. Nhưng sau đó, vật thể này được xác định là một thiết bị triệt lông bằng laser.
Theo Straistimes , sân bay Avalon (bang Victoria, Úc) đã phải sơ tán một phần vào sáng sớm 21/5, sau khi một vật thể khả nghi được phát hiện trong quá trình kiểm tra an ninh. Nam thanh niên sở hữu món đồ này đã bị tạm giữ.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy xe hơi xếp hàng dài bên ngoài sân bay, trong khi các xe an ninh chặn các lối vào.
“Đội xử lý bom đã kiểm tra và xác định vật thể này là máy triệt lông bằng laser”, cảnh sát bang Victoria cho biết trong một tuyên bố. “Chủ sở hữu món đồ này ban đầu không tỏ ra hợp tác. Điều này khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn”.
Vì vụ việc, một số chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Sau đó, sân bay đã mở cửa trở lại và hoạt động bình thường.
Chủ sở hữu món đồ nói trên cũng đã được thả và lên chuyến bay đến Sydney.
