Mỹ chạy đua với thời gian để ngăn thảm kịch ở California, sơ tán khẩn 50.000 người

Hàng chục nghìn cư dân California đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do lo ngại về sức khỏe và nguy cơ xảy ra thiệt hại thảm khốc nếu một vụ nổ xảy ra, trong khi các quan chức chạy đua để làm mát một bể chứa khổng lồ chứa hóa chất độc hại có nguy cơ phát nổ.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, hóa chất bên trong bể chứa là methyl methacrylate, hay MMA, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và kích ứng da, mắt khi tiếp xúc.

Khoảng 50.000 người ở Quận Cam (California, Mỹ) đã được yêu cầu sơ tán.

Thảm họa chực chờ và nỗ lực của California

Quyền Cảnh sát trưởng Cứu hỏa Quận Cam TJ McGovern cho biết, chính quyền đã phản hồi với công ty GKN Aerospace ở Garden Grove hôm thứ 5, 21/5, về tình trạng hóa chất dạng khí thoát ra từ bể chứa.

Ông cho biết một trong những bể chứa tại cơ sở này đã bị quá nhiệt, kích hoạt van xả và hệ thống phun nước để làm mát bể. Tuy nhiên, các van trên bể chứa đã bị "kẹt cứng" và nhiệt độ bên trong tiếp tục tăng, lên cao tới 90 độ.

Craig Covey, Trưởng bộ phận Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam kiêm Chỉ huy sự cố, cho hay nhiệt độ "lý tưởng" của methyl methacrylate là 50 độ, đồng thời lưu ý rằng nhiệt độ tăng có thể dẫn đến rò rỉ hoặc nổ.

Chính quyền hiện đang cố gắng làm đông cứng hóa chất bên trong bể từ ngoài vào trong, một quá trình mà Đội trưởng Đội Cứu hỏa Quận Cam Steve Concialdi ví như "làm đông một viên đá".

"Về cơ bản, nó bắt đầu cứng lại từ bên ngoài trước, và bên trong vẫn còn chất lỏng cho đến khi nó đóng băng hoàn toàn, và đó là điều chúng tôi hy vọng sẽ xảy ra", Concialdi nói, nhưng ông cảnh báo quá trình này có thể không thành công.

"Một vài khả năng có thể xảy ra. Bể chứa có thể bị nứt và bắt đầu rò rỉ toàn bộ 7.000 gallon hóa chất đó, hoặc có thể xảy ra một vụ nổ thảm khốc", Concialdi nói với CNN, lưu ý rằng họ không rõ bể chứa sẽ bắt lửa hoặc phát nổ ở mức nhiệt nào.

California ban bố tình trạng khẩn cấp

GKN đã xin lỗi các cư dân và doanh nghiệp phải sơ tán trong một tuyên bố hôm 23/5 và cho biết họ đang phối hợp với các cơ quan cứu hộ khẩn cấp, cũng như các đội xử lý vật liệu nguy hiểm "để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương, nhân viên của chúng tôi và tất cả những người khác có liên quan".

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Quận Cam, tuyên bố rằng sự an toàn của cư dân là ưu tiên hàng đầu.

"Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực sẵn có của bang để hỗ trợ các nhân viên ứng phó địa phương và đảm bảo cộng đồng có những gì họ cần để giữ an toàn", ông Newsom cho biết trong một tuyên bố.

Lực lượng cứu hỏa túc trực bên ngoài cơ sở GKN Aerospace ở Garden Grove. Ảnh: Mindy Schauer/Getty Image

Bác sĩ Chinsio-Kwong, cán bộ y tế Quận Cam, cho biết không khí bên ngoài vùng cần sơ tán sẽ ở mức an toàn, đồng thời kêu gọi mọi người rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Garden Grove Amir El-Farra cho biết hôm 22/5 rằng khoảng 15% cư dân, tương đương khoảng 6.000 người, từ khu vực sơ tán đã từ chối rời đi.

Tối 23/5, Hội Chữ thập đỏ đã mở một nơi trú ẩn mới tại Cao đẳng Golden West ở Huntington Beach, vì 3 địa điểm khác đã gần đạt công suất lưu trú qua đêm. Một số khách sạn gần đó cũng đưa ra mức giá ưu đãi.

Tình trạng khẩn cấp cho phép California triển khai thêm các nguồn lực phản ứng và chính quyền, bao gồm việc sử dụng các tài sản thuộc sở hữu nhà nước và các khu hội chợ làm nơi trú ẩn cho những người sơ tán nếu cần thiết.

"Mọi người cần phải rời khỏi nhà và vào một không gian an toàn bởi vì khi thứ này nổ tung, nó sẽ gây ảnh hưởng tùy thuộc vào hướng gió. Chúng ta không thể kiểm soát thời tiết", Covey nói.

Một số cư dân báo cáo các triệu chứng

Các quan chức khẳng định hóa chất này vẫn chưa được phát hiện trong không khí, nhưng một số cư dân cho biết họ có một số triệu chứng.

"Tôi quên đóng cửa sổ vào đêm thứ 5, và tôi rất hối hận," cư dân Van Ly ở Stanton nói, "Tôi cảm thấy cổ họng và bên trong mũi đau rát. Tối thứ 6, vợ tôi cảm thấy chóng mặt".

Miguel Loo, người sống cùng hôn thê trong vùng sơ tán ở thành phố Westminster, nói với CNN rằng anh và mẹ của hôn thê đã bị đau đầu từ thứ 5.

Cơ quan Quản lý Chất lượng Không khí Bờ biển Nam cho biết với CNN rằng EPA đang dẫn đầu các nỗ lực giám sát không khí như một phần của đội chỉ huy thống nhất, trong khi Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam đang đảm nhiệm công tác y tế công cộng.

Tối 23/5, Harry Allen thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) cho biết cơ quan này đã triển khai 24 thiết bị giám sát cố định, hoạt động suốt ngày đêm và vẫn chưa phát hiện bất kỳ chất gây ô nhiễm nào.

Bác sĩ Regina Chinsio-Kwong cho biết việc tiếp xúc với MMA có thể gây buồn nôn, chóng mặt và "kích ứng đáng kể" cho phổi và đường mũi. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng không dự đoán được ảnh hưởng sức khỏe nếu xảy ra vụ nổ bởi không có nhiều trường hợp tương tác giữa người và MMA được ghi nhận.

Theo bác sĩ, hóa chất có thể tạo ra mùi giống hương trái cây, mặc dù việc ngửi thấy mùi đó không có nghĩa là bạn đã tiếp xúc đủ nhiều để có các triệu chứng.