Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Hun Sen ký luật mới: Nam thanh niên Campuchia bắt buộc nhập ngũ, trốn nghĩa vụ bị phạt tù

Theo Duy Nguyễn | 26-05-2026 - 14:41 PM | Tài chính quốc tế

Dự luật được Thượng viện Campuchia thông qua và ký thành luật vào ngày 23/5, nhằm mục đích củng cố quốc phòng, khơi dậy lòng yêu nước và xây dựng lực lượng dự bị của Campuchia.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 26/5 đưa tin, quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen đã ban hành luật nghĩa vụ quân sự mới, yêu cầu nam giới Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc 24 tháng.

Dự luật đã được ký thành luật vào ngày 23/5, hai ngày sau khi được Thượng viện Campuchia thông qua. Nó thay thế luật nghĩa vụ quân sự cũ được ban hành từ năm 2006, mà các nhà chức trách Campuchia cho rằng không còn phù hợp nữa.

Nam giới Campuchia từ 18 đến 25 tuổi hiện nay bắt buộc phải hoàn thành hai năm nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia

Luật nghĩa vụ quân sự mới của Campuchia gồm 8 chương và 20 điều, quy định các điều khoản về nghĩa vụ quân sự nhằm tăng cường quốc phòng và bảo vệ đất nước. Luật này mô tả nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ cần thiết đối với người dân Campuchia và là phương tiện để nuôi dưỡng lòng yêu nước và sự đoàn kết dân tộc.

Theo luật mới, nam giới Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc 24 tháng. Phụ nữ có thể tự nguyện nhập ngũ. Những trường hợp ngoại lệ bao gồm các nhà sư, lãnh đạo tôn giáo, người khuyết tật và các chuyên gia cấp cao đang thực hiện các nhiệm vụ quốc gia quan trọng.

Luật cũng quy định hình phạt cho hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Trong thời bình, người vi phạm phải đối mặt với án tù từ 6 tháng đến 2 năm. Trong thời chiến, hình phạt tăng lên từ 2 đến 5 năm tù.

Trong một phiên họp Quốc hội Campuchia gần đây, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bảo vệ đạo luật này và cho biết chính phủ nước này đã nghiên cứu các mô hình nghĩa vụ quân sự quốc tế nhằm duy trì hòa bình, bảo vệ chủ quyền và bảo vệ lợi ích quốc gia của Campuchia.

Ông đã dẫn chứng các hệ thống nghĩa vụ quân sự phổ quát của Thụy Sĩ và Israel, các hệ thống nghĩa vụ quân sự dựa trên nhu cầu của Singapore và Phần Lan, và hệ thống nghĩa vụ quân sự tự nguyện của Mỹ.

Ông Hun Manet cho biết, với tư cách là một quốc gia nhỏ có nguồn lực vừa phải, quyết định được đưa ra là Campuchia nên áp dụng hệ thống nghĩa vụ quân sự theo nhu cầu như là lựa chọn phù hợp nhất để tăng cường lực lượng vũ trang và đảm bảo huy động nhanh chóng khi cần thiết.

Ông nói thêm rằng luật này không chỉ nhằm tăng cường năng lực quốc phòng mà còn để rèn luyện kỷ luật, đạo đức, tính chuyên nghiệp và lòng yêu nước cho giới trẻ Campuchia.

“Việc thực thi luật nghĩa vụ quân sự năm 2026 là hoàn toàn cần thiết và không thể thiếu để góp phần bảo vệ sự tồn tại và thống nhất quốc gia của Campuchia nói chung”, ông nói.

Thủ tướng Hun Manet cho biết thêm rằng hệ thống này kết hợp cả nghĩa vụ quân sự tự nguyện và bắt buộc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lính nghĩa vụ sẽ trở thành lính dự bị cho đến năm 45 tuổi. Chính phủ Campuchia đang xem xét việc cung cấp các phúc lợi cho những người đang phục vụ trong quân đội.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 20/5, ông Nhek Bun Chhay - Chủ tịch Đảng Thống nhất Quốc gia Khmer - bày tỏ sự ủng hộ đối với đạo luật này, mô tả nó là một biện pháp cần thiết để tăng cường quốc phòng và chuẩn bị lực lượng dự bị nhằm bảo vệ chủ quyền của Campuchia.

Từng là một chỉ huy quân đội Campuchia, ông Bun Chhay cho biết luật nghĩa vụ quân sự cũ của Campuchai được soạn thảo trong thời gian ông tại chức, nhưng điều kiện lúc đó không đòi hỏi việc thực thi luật này.

Ông cho rằng tình hình hiện nay khác với trước đây, viện dẫn áp lực và căng thẳng gia tăng trong khu vực là lý do cần tăng cường năng lực quốc phòng của Campuchia.

“Thanh niên thuộc mọi tầng lớp xã hội [Campuchia] đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc này không chỉ cung cấp kiến thức và kỷ luật mà còn tạo ra một lực lượng dự bị quan trọng để bảo vệ đất nước [Campuchia] khỏi sự xâm lược từ bên ngoài”, ông nói.

Ông Bun Chhay nói thêm rằng nghĩa vụ quân sự không nên được xem là gánh nặng, mà là nghĩa vụ quốc gia và là cơ hội để thanh niên Campuchia rèn luyện kỷ luật, nhân cách và kỹ năng sống.

Ông kêu gọi thanh niên Campuchia không nên sợ nghĩa vụ quân sự, nói rằng huấn luyện quân sự sẽ củng cố năng lực cá nhân và nuôi dưỡng lòng yêu nước cũng như danh dự.

Thủ tướng Campuchia bãi nhiệm hai quan chức cấp cao

Theo Duy Nguyễn

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Campuchia, Hun Sen

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga vừa ghi nhận kỷ lục chưa từng có trong 24 năm giữa lúc ngân sách đang 'co cụm'

Nga vừa ghi nhận kỷ lục chưa từng có trong 24 năm giữa lúc ngân sách đang 'co cụm' Nổi bật

Mất một vị trí dẫn đầu vào tay Đức chưa được bao lâu, Nhật Bản lại tiếp tục bị Trung Quốc chiếm vị trí thứ 2 thế giới dù tăng trưởng 8 năm liên tiếp

Mất một vị trí dẫn đầu vào tay Đức chưa được bao lâu, Nhật Bản lại tiếp tục bị Trung Quốc chiếm vị trí thứ 2 thế giới dù tăng trưởng 8 năm liên tiếp Nổi bật

Nga cảnh báo tất cả công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô của Ukraine

Nga cảnh báo tất cả công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô của Ukraine

14:32 , 26/05/2026
"Nóng phát điên" không chỉ là câu nói: Đây là cách nắng nóng tàn phá cơ thể ngay cả khi mặt trời đã lặn

"Nóng phát điên" không chỉ là câu nói: Đây là cách nắng nóng tàn phá cơ thể ngay cả khi mặt trời đã lặn

14:09 , 26/05/2026
Hiện thực tàn khốc của siêu hội sale 618 Trung Quốc: Chất lượng hàng hóa khó kiểm soát, tiểu thương phải giẫm đạp lên nhau để tồn tại

Hiện thực tàn khốc của siêu hội sale 618 Trung Quốc: Chất lượng hàng hóa khó kiểm soát, tiểu thương phải giẫm đạp lên nhau để tồn tại

13:33 , 26/05/2026
Câu trả lời của Trung Quốc cho Rolls-Royce bằng chiếc xe dát vàng 130.000 USD

Câu trả lời của Trung Quốc cho Rolls-Royce bằng chiếc xe dát vàng 130.000 USD

13:15 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên