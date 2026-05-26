Câu trả lời của Trung Quốc cho Rolls-Royce bằng chiếc xe dát vàng 130.000 USD

Trung Quốc vừa ra mắt mẫu sedan hạng sang Maextro S800 dài 5,5m, giá khoảng 130.000 USD, được ví như “Rolls-Royce phiên bản Trung Quốc” với khả năng tự đỗ, màn hình 40 inch và nội thất dát vàng. Xe do Huawei phối hợp sản xuất, đã bán hơn 17.000 chiếc chỉ sau một năm.

Maextro S800 - Tham vọng chinh phục phân khúc siêu sang

Một chiếc limousine dài 5,5m mang tên Maextro S800 vừa được giới thiệu tại Trung Quốc, gây chú ý bởi thiết kế hai tông màu sang trọng, nội thất da cao cấp và nhiều chi tiết mạ vàng.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẫu xe này gợi liên tưởng đến Rolls-Royce, song bên trong lại được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại.

Xe được sản xuất tại thành phố Hefei, lắp ráp với sự hỗ trợ của hơn 1.000 robot. Công nghệ cốt lõi đến từ Huawei, tập đoàn vốn nổi tiếng toàn cầu với smartphone và thiết bị điện tử.

Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa các hãng xe Trung Quốc từ vị thế dẫn đầu thị trường xe điện giá rẻ sang phân khúc siêu sang.

Nội thất như rạp chiếu phim di động

Điểm nhấn của Maextro S800 là màn hình 40 inch dành cho hàng ghế sau, kết hợp hệ thống âm thanh khoảng 40 loa, biến cabin thành một “rạp chiếu phim” thu nhỏ.

Xe còn có khả năng tự động đỗ, ghế sau ngả gần như phẳng, tích hợp massage, thảm trải mềm, trần sao lấp lánh - những chi tiết lấy cảm hứng từ Rolls-Royce.

Các thao tác điều khiển được thiết kế theo phong cách smartphone: Nắm tay để mở cửa, vẫy tay để đóng, vuốt để kéo rèm cửa. Đây là cách Huawei áp dụng triết lý công nghệ di động vào ô tô.

Giá bán của phiên bản đầy đủ khoảng 130.000 USD và phiên bản tiêu chuẩn là khoảng 77.000 USD.

Mức giá này thấp hơn nhiều so với Mercedes-Maybach hay Rolls-Royce tại Mỹ, khiến giới chuyên gia nhận định Maextro S800 là đối thủ đáng gờm. Chuyên gia ô tô Thomas Luk cho rằng mẫu xe này “thách thức trực tiếp Maybach và BMW 7-series”.

Thị trường và triển vọng

Theo Huawei, hơn 17.000 xe Maextro đã được giao kể từ khi ra mắt một năm trước, chủ yếu cho doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp. Một số công ty còn dùng xe làm limousine đưa đón. Huawei cũng hé lộ kế hoạch tung ra mẫu siêu sang mới giá khoảng 225.000 USD ngay trong tháng 6.

Tuy nhiên, tham vọng vươn ra quốc tế gặp trở ngại lớn: Sản phẩm Huawei bị cấm tại Mỹ từ thời ông Donald Trump, khiến khả năng xuất khẩu sang thị trường này gần như bằng không.

Dù vậy, Huawei kỳ vọng công nghệ Level 3 autonomous driving sẽ sớm được phê duyệt tại Trung Quốc, mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ hơn.

Maextro S800 cho thấy cách tiếp cận “công nghệ áp đảo” của Trung Quốc trong phân khúc siêu sang: Thay vì dựa vào di sản thương hiệu trăm năm như Rolls-Royce hay Mercedes, họ tập trung vào màn hình, hệ thống âm thanh, tính năng tự động và giá bán cạnh tranh.

Đây là bước đi táo bạo, hứa hẹn làm thay đổi cán cân thị trường xe sang toàn cầu.