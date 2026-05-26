Iran phủ nhận kế hoạch thu phí đường thủy tại eo biển Hormuz

Theo Quỳnh Như | 26-05-2026 - 11:24 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran không có kế hoạch thu phí tại eo biển Hormuz, đồng thời cho biết Iran và Oman đang phối hợp xây dựng một cơ chế nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (25/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baqaei nhấn mạnh, Iran không tìm cách áp đặt bất kỳ khoản phí nào đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và cho rằng cần sử dụng thuật ngữ một cách chính xác.

Ông Baqaei cho biết Iran không tìm cách áp đặt phí, đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực chung giữa Iran và Oman nhằm xây dựng cơ chế lưu thông an toàn là một bước đi có trách nhiệm. Ông cũng lưu ý rằng việc phát sinh chi phí đối với các dịch vụ hỗ trợ hàng hải và hoạt động bảo vệ môi trường là điều khó tránh khỏi.

Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Tasnim về kế hoạch của Anh và Pháp liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz, ông Baqaei khẳng định ngoài Iran và Oman, không có quốc gia nào hiện diện tại khu vực này.

Ông khẳng định rằng việc xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải thuộc trách nhiệm của Iran và Oman, đồng thời cho biết hai nước đang tích cực thúc đẩy tiến trình này. Theo ông Baqaei, các biện pháp riêng lẻ từ những bên khác chỉ khiến tình hình thêm phức tạp, trong khi Tehran đang duy trì liên lạc với các bên liên quan để sớm triển khai cơ chế hàng hải mới.

Liên quan đến chuyến thăm Oman của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, ông Baqaei cho biết Tehran nhận thức rõ an ninh tại eo biển Hormuz là vấn đề được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

Ông Baqaei nhấn mạnh, Iran, với tư cách quốc gia ven biển, phải cân bằng giữa lợi ích an ninh quốc gia và các quan ngại của cộng đồng quốc tế. Theo ông, lý do Iran và Oman đang thúc đẩy một cơ chế hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn hàng hải là vì cả hai tin rằng eo biển Hormuz cần tiếp tục phục vụ lợi ích chung của toàn thế giới.

Vượt mặt Ấn Độ, TTCK của thủ phủ sản xuất chip lọt top 5 thị trường lớn nhất thế giới, đạt mức khủng 4.950 tỷ USD

Tại sao những cơn nóng như thiêu, như đốt vẫn tiếp tục tàn phá cơ thể ngay cả khi màn đêm buông xuống?

Bê bối xâm hại trẻ em tại nhiều trường học gây rúng động nước Pháp

10:45 , 26/05/2026
Quan chức Iran tiết lộ tình trạng sức khoẻ của Lãnh tụ tối cao Khamenei

10:25 , 26/05/2026
Không phải Mỹ, đây mới là nước 'soán ngôi' Nga thành nhà xuất khẩu khí đốt qua đường ống lớn nhất thế giới

10:24 , 26/05/2026
Những quốc gia có thể "biến mất" trong thế kỷ này

09:44 , 26/05/2026

