Vượt mặt Ấn Độ, TTCK của thủ phủ sản xuất chip lọt top 5 thị trường lớn nhất thế giới, đạt mức khủng 4.950 tỷ USD

Theo dữ liệu tính đến ngày 25/5, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Đài Loan đã tăng lên mức kỷ lục 4.950 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị thị trường của Ấn Độ đã sụt giảm xuống còn 4.920 nghìn tỷ USD. Với cột mốc mới này, thị trường chứng khoán (TTCK) Đài Loan đã chính thức trở thành thị trường lớn thứ 5 trên thế giới, xếp sau Mỹ, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Hồng Kông.

Sự thăng hạng ngoạn mục của TTCK Đài Loan trên bảng xếp hạng toàn cầu phần lớn nhờ vào động lực từ TSMC. Gã khổng lồ sản xuất chip này hiện chiếm tới khoảng 42% trong chỉ số chuẩn. Con số này phản ánh một mức độ tập trung lớn.

Giá cổ phiếu TSMC đã tăng vọt 49% tính từ đầu năm đến nay. Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI). Các sản phẩm bán dẫn của TSMC đang nắm giữ vị thế thống trị tuyệt đối.

Sự bùng nổ giá trị thị trường của Đài Loan cho thấy tâm lý lạc quan của giới đầu tư vào công nghệ AI. Làn sóng này cũng đang thúc đẩy nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu tăng giá mạnh mẽ. Xu hướng đó mang lại lợi ích vượt trội cho các trung tâm sản xuất phần cứng hàng đầu như Đài Loan và Hàn Quốc.

Ngược lại, Ấn Độ đang phải chật vật với tình trạng chi phí năng lượng gia tăng. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp Ấn Độ cũng đang có dấu hiệu chậm lại. Đồng thời, quốc gia Nam Á này đang thiếu vắng các công ty liên quan trực tiếp với làn sóng xây dựng hạ tầng AI toàn cầu.

Mặc dù bị TTCK Đài Loan vượt mặt trên bảng xếp hạng, Ấn Độ vẫn sở hữu quy mô nền kinh tế lớn vượt trội. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế trị giá 4.150 tỷ USD của Ấn Độ nằm trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Quy mô này vượt trội hoàn toàn mức GDP 977 tỷ USD của Đài Loan.

Tuy nhiên, cổ phiếu Ấn Độ liên tục sụt giảm trong năm nay do dòng vốn nước ngoài tháo lui. Nguyên nhân xuất phát từ mức định giá cổ phiếu đã quá cao và sự suy yếu của đồng rupee. Chi phí năng lượng tăng cao cũng làm dấy lên mối lo ngại về lạm phát và làm lu mờ triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Các quỹ toàn cầu đã bán ròng gần 24 tỷ USD cổ phiếu Ấn Độ tính từ đầu năm đến nay. Dòng tiền này đã nhanh chóng dịch chuyển để săn tìm cơ hội từ sự bùng nổ AI tại Đài Loan và Hàn Quốc.

Chỉ số chứng khoán của Ấn Độ đã giảm 8% và đang hướng tới năm giảm điểm đầu tiên sau một thập kỷ tăng trưởng liên tục. Tỷ trọng của Ấn Độ trong chỉ số thị trường mới nổi MSCI cũng giảm mạnh từ mức 19% của năm ngoái xuống còn khoảng 12%.

Tuy nhiên, chuyên gia nhận định rằng xu hướng tài chính hóa dòng tiền tiết kiệm đang diễn ra rất mạnh mẽ tại Ấn Độ. Người dân tại quốc gia này đang có xu hướng mang tiền gửi tích lũy của họ đầu tư vào các loại tài sản tài chính.

Theo Yahoo Finance