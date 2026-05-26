Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Iran tiết lộ tình trạng sức khoẻ của Lãnh tụ tối cao Khamenei

Theo Quỳnh Như | 26-05-2026 - 10:25 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Y tế Iran cho biết, Lãnh tụ đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi cuối tháng hai.

Theo hãng tin ILNA , phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, Hossein Kermanpour hôm thứ Hai (25/5) cho biết các chấn thương của ông Mojtaba Khamenei không nghiêm trọng và không cần điều trị đặc biệt.

Ông Kermanpour xác nhận Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei đã được đưa tới bệnh viện vào khoảng 13h ngày 28/2 theo giờ Tehran và vào phòng mổ cùng với một số người bị thương khác, song không tiết lộ tên bệnh viện.

Lãnh tụ đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Theo quan chức này, ông Mojtaba Khamenei được xuất viện vào rạng sáng 1/3, tuy nhiên không có thông tin về nơi ông được chuyển tới sau đó.

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3, sau khi người tiền nhiệm là cha ông - Ali Khamenei - thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Việc ông vắng bóng trước công chúng thời gian qua đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông.

Cho đến nay, các tuyên bố được cho là của nhà lãnh đạo tối cao mới chủ yếu được phát qua truyền hình nhà nước Iran dưới hình thức người dẫn chương trình đọc lại, thay vì xuất hiện trực tiếp.

Ngày 7/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã đã có cuộc gặp kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi với lãnh tụ tối cao.

"Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi trong cuộc gặp này là phong thái, quan điểm và thái độ chân thành, khiêm nhường sâu sắc của ông Mojtaba Khamenei. Cách tiếp cận của ông ấy đã tạo nên bầu không khí dựa trên sự tin tưởng, bình tĩnh, thấu cảm và đối thoại trực tiếp", ông Pezeshkian nói.

Ba ngày sau, truyền thông nhà nước Iran đưa tin người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran - Ali Abdollahi - cũng đã gặp Lãnh tụ tối cao Khamenei để nhận "các chỉ thị và hướng dẫn mới" liên quan tới hoạt động đối phó với các đối thủ của Iran.

Quân đội Mỹ tập kích tàu thuyền và địa điểm phóng tên lửa của Iran

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

Từ Khóa:
lãnh tụ, iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khí đốt chỉ còn đủ dùng trong 1 đến 3 tháng, nền kinh tế 23 nghìn tỷ USD 'như ngồi trên đống lửa'

Khí đốt chỉ còn đủ dùng trong 1 đến 3 tháng, nền kinh tế 23 nghìn tỷ USD 'như ngồi trên đống lửa' Nổi bật

‘Đột kích’ nhà máy sản xuất 40 tỷ chiếc bánh/năm gần như không cần con người, đủ xếp quanh trái đất 5 vòng, lò nướng dài bằng sân bóng đá

‘Đột kích’ nhà máy sản xuất 40 tỷ chiếc bánh/năm gần như không cần con người, đủ xếp quanh trái đất 5 vòng, lò nướng dài bằng sân bóng đá Nổi bật

Không phải Mỹ, đây mới là nước 'soán ngôi' Nga thành nhà xuất khẩu khí đốt qua đường ống lớn nhất thế giới

Không phải Mỹ, đây mới là nước 'soán ngôi' Nga thành nhà xuất khẩu khí đốt qua đường ống lớn nhất thế giới

10:24 , 26/05/2026
Những quốc gia có thể “biến mất” trong thế kỷ này

Những quốc gia có thể “biến mất” trong thế kỷ này

09:44 , 26/05/2026
Quân đội Mỹ tập kích tàu thuyền và địa điểm phóng tên lửa của Iran

Quân đội Mỹ tập kích tàu thuyền và địa điểm phóng tên lửa của Iran

09:29 , 26/05/2026
5 nước NATO phản đối dành ngân sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine

5 nước NATO phản đối dành ngân sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine

09:00 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên