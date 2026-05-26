Không phải Mỹ, đây mới là nước 'soán ngôi' Nga thành nhà xuất khẩu khí đốt qua đường ống lớn nhất thế giới

Na Uy đã vượt Nga trở thành nước xuất khẩu khí đốt qua đường ống lớn nhất thế giới vào năm 2025.

Theo một báo cáo của Liên minh Khí đốt Quốc tế (IGU), Na Uy, hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của châu Âu, đã vận chuyển 108,6 tỷ m³ khí đốt đến lục địa này vào năm ngoái. Trong khi đó, Nga cung cấp 103,5 tỷ m³ cho châu Âu, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường khác.

Đứng thứ ba là Mỹ, với 91,9 tỷ m³ khí đốt được vận chuyển qua đường ống, tiếp theo là Canada với 88,6 tỷ m³, Turkmenistan với 39,9 tỷ m³, Algeria với 35,5 tỷ m³, Hà Lan với 27,3 tỷ m³, Azerbaijan với 26,1 tỷ m³, Qatar với 21,8 tỷ m³ và Đức với 20,7 tỷ m³.

Đức và Hà Lan là những nước nhập khẩu ròng khí đốt, chủ yếu nguồn cung quá cảnh đến từ các quốc gia khác.

Tính đến năm 2021, Nga vẫn là nước xuất khẩu khí đốt qua đường ống lớn nhất thế giới khi cung cấp 185 tỷ m³, bên cạnh xuất khẩu sang các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Từ 2022, EU dần loại bỏ nhập khẩu khí đốt Nga vì xung đột Ukraine.

Các khách hàng trực tiếp duy nhất còn lại của Nga tại EU là Hungary, Slovakia và Hy Lạp. Nước này cũng bán khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Balkan không thuộc EU, cũng như Armenia, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Hiện nay, Trung Quốc là khách hàng mua khí đốt đường ống lớn nhất của Nga kể từ khi đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 1 (Power of Siberia 1) đạt công suất tối đa 38 tỷ m³ mỗi năm vào năm ngoái. Một đường ống thứ hai chạy từ Viễn Đông đến Trung Quốc dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối thập kỷ này, bổ sung thêm 10 tỷ m³ mỗi năm.

Moscow đã cố gắng hoàn tất hợp đồng với Bắc Kinh để mua thêm 50 tỷ m³ khí đốt mỗi năm thông qua đường ống dẫn khí Sức mạn Seberia 2 (Power of Siberia 2) theo kế hoạch trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng cam kết.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không mang lại bất kỳ tiến triển rõ rệt nào về thỏa thuận này.

Theo Bne Intellinews﻿