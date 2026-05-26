'Mượn đường' UAE mua công nghệ Trung Quốc, UAV Iran lại nhắm thẳng vùng Vịnh: Bí mật bị báo Anh phanh phui

Theo Duy Nguyễn | 26-05-2026 - 12:56 PM | Tài chính quốc tế

Các đặc vụ Iran đã mua được phần cứng cấp quân sự của Trung Quốc thông qua một công ty bình phong có trụ sở tại UAE. Tehran lại sử dụng công nghệ mà họ có được để tấn công UAE.

Tờ Israel Hayom đưa tin, theo các tài liệu được tờ Financial Times (Anh) phát hiện, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng một mạng lưới mua sắm có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để mua thiết bị vệ tinh tiên tiến của Trung Quốc liên quan đến chương trình máy bay không người lái của họ.

Vụ việc này đặc biệt nhạy cảm vì nó cho thấy UAE đã cấp phép hoạt động cho một công ty cung cấp thiết bị liên lạc cho Lực lượng Quds - một nhánh của IRGC chịu trách nhiệm về các hoạt động bên ngoài Iran - từng bắn tên lửa vào chính quốc gia vùng Vịnh này trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo các tài liệu, dữ liệu vệ tinh đã được sử dụng để sửa chữa và dẫn đường cho máy bay không người lái của Iran hướng về các quốc gia vùng Vịnh.

Các hợp đồng thương mại và tài liệu vận chuyển bị rò rỉ từ UAE cho thấy Lực lượng Quds đã mua công nghệ liên lạc vệ tinh cấp quân sự của Trung Quốc vào cuối năm 2025 thông qua một công ty có trụ sở tại UAE.

Theo Financial Times, bất chấp lập trường cứng rắn của Abu Dhabi đối với Iran trước xung đột, UAE có truyền thống đóng vai trò là trung tâm cho các doanh nghiệp Iran hoạt động ở nước ngoài. Sau khi trở thành trung tâm thương mại lớn nhất khu vực trong hai thập kỷ qua, các tiểu vương quốc khác nhau của UAE đã thiết lập những khu vực tự do - nơi giám sát thương mại không quá chặt chẽ, làm dấy lên lo ngại rằng chúng có thể bị khai thác để buôn bán bất hợp pháp và trốn tránh các lệnh trừng phạt, các nhà phân tích cho biết.

Thiết bị cho IRGC được chuyển giao thông qua Telesun - một công ty nằm ở tiểu vương quốc Ras al-Khaimah của UAE. Công ty này đã sắp xếp lô hàng khoảng 1,8 tấn thiết bị ăng-ten vệ tinh do Trung Quốc sản xuất từ Thượng Hải đến Iran thông qua cảng container Jebel Ali của Dubai.

Một phân tích của Financial Times về hình ảnh vệ tinh và dữ liệu vị trí vận chuyển cho thấy một tàu Iran được sử dụng cho chặng cuối cùng của chuyến hàng vào tháng 11/2025 đã phát thông tin điều hướng sai lệch cho các tàu khác trong nỗ lực che giấu sự thật rằng họ đã từng đi đến Iran. Cùng với nhau, các tài liệu và phân tích vận chuyển tiết lộ cách IRGC tiếp tục dựa vào các mạng lưới thương mại ở UAE để có được công nghệ truyền thông nhạy cảm về mặt chiến lược ngay cả sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào bộ máy mua sắm quân sự của họ.

