Không phải Iran, UAV đánh trúng nhà máy điện hạt nhân UAE xuất phát từ một nước khác trong khu vực

Hôm 19/5, Bộ Quốc phòng UAE chính thức lên tiếng về vụ tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah của nước này. Trái với những đồn đoán ban đầu, tất cả các UAV này được xác định xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Thông tin này làm dấy lên quan ngại sâu sắc rằng lực lượng dân quân Shiite Iraq, vốn được Iran hậu thuẫn, có thể là chủ mưu đứng sau vụ việc.

Cho đến nay, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, bối cảnh khu vực cho thấy Tehran và các lực lượng dân quân ủy nhiệm từng tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, đặc biệt kể từ khi xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran leo thang. Việc sử dụng lực lượng dân quân thường được xem là một chiến thuật để Iran phủ nhận trách nhiệm trực tiếp trong các vụ việc tương tự.

Chính phủ Iraq nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Người phát ngôn Bassem al-Awadi tuyên bố Baghdad "lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhắm vào UAE". Ông al-Awadi cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế: "Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác hiệu quả giữa khu vực và quốc tế để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang hoặc tổn hại nào đến sự ổn định của khu vực hoặc hành động nhằm vào an ninh, chủ quyền của những quốc gia anh em và thân thiện".

Tình hình an ninh tại khu vực dường như đang diễn biến phức tạp. UAE cho biết thêm, trong hai ngày qua, đã có thêm 3 UAV khác nhắm mục tiêu vào nước này, dù chưa rõ mục tiêu cụ thể. Cùng lúc, Ả Rập Xê-út - quốc gia đã lên tiếng phản đối vụ tấn công nhà máy hạt nhân - cũng tiết lộ việc đánh chặn thành công 3 UAV xâm nhập từ không phận Iraq.

Rất may mắn, không có báo cáo nào về thương vong hay rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Barakah sau vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức UAE xác nhận mục tiêu của cuộc tấn công là các máy phát điện nằm ở khu vực xung quanh cơ sở hạt nhân này.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng ngày 19/5, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" trước xu hướng tấn công các cơ sở hạt nhân đang hoạt động. Ông Grossi cảnh báo: "Trong trường hợp nhà máy điện hạt nhân Barakah bị tấn công trực diện, có thể dẫn đến mức độ phóng xạ rất cao trong môi trường".

Nhà máy điện hạt nhân Barakah, trị giá 20 tỷ USD, là kết quả hợp tác xây dựng giữa UAE và Hàn Quốc, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và duy nhất tại thế giới Ả Rập, đóng vai trò quan trọng khi cung cấp tới 25% nhu cầu năng lượng cho UAE - một liên bang gồm 7 tiểu vương quốc.

