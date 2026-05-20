Làn sóng bán tháo kỷ lục, vốn hóa TTCK bốc hơi gần 360 tỷ USD, nền kinh tế 280 triệu dân mất ngôi thị trường chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á, đối diện nguy cơ bị hạ bậc

Indonesia vừa đánh mất vị thế thị trường chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á vào tay Singapore.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết tại Indonesia đã giảm hơn 30% từ mức đỉnh hồi tháng 1 xuống còn 618 tỷ USD. Trong khi đó, vốn hóa của thị trường Singapore lại tăng lên 645 tỷ USD.

Nhà đầu tư ngày càng bất an đối với thị trường Indonesia trong những tháng gần đây. Nguyên nhân đến từ những bất định xung quanh khả năng thị trường nước này bị hạ bậc từ “Thị trường mới nổi” (Emerging Market) xuống “Thị trường cận biên” (Frontier Market), cùng với việc 2 tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn là Fitch Ratings và Moody’s Ratings đồng loạt hạ triển vọng tín dụng của nước này xuống mức “Tiêu cực”.

Hệ quả là chỉ số chứng khoán chuẩn của Indonesia hiện đứng chót trong số các thị trường toàn cầu, trong khi đồng nội tệ Rupiah liên tục chạm các mức thấp kỷ lục mới.

“Điều này càng củng cố vị thế vững chắc của thị trường Singapore khi các dòng vốn tiếp tục tìm kiếm và ưu tiên sự rõ ràng giữa bối cảnh chính sách toàn cầu đầy biến động”, Soh Chih Kai, Giám đốc danh mục đầu tư tại Lion Global Investors nhận định.

Chỉ số chứng khoán Jakarta (Indonesia) giảm liên tục trong 1 tháng qua. Nguồn: Trading Economics.

Chứng khoán Singapore đang hưởng lợi lớn nhờ sự ổn định về cả chính trị lẫn kinh tế, đi kèm với những cải cách thị trường mạnh mẽ do chính phủ khởi xướng. Tuần này, chỉ số Straits Times Index (STI) đã xác lập mức cao kỷ lục mới khi các nhà đầu tư coi đây như một “vịnh tránh bão” an toàn trước những biến động địa chính trị do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran.

Các chuyên gia phân tích cho biết, cổ phiếu Singapore đang trên đà vượt Indonesia với khoảng cách lớn nhất lịch sử vào năm 2026. Carmen Lee, Trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tại ngân hàng OCBC, dự báo: “Dòng vốn gia tăng và đông đô la Singapore tăng mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy nhiều quỹ đầu tư đổ tiền vào thị trường này”.

Trong khi đó, làn sóng bán tháo thổi bay gần 360 tỷ USD vốn hóa của chứng khoán Indonesia từ đầu năm đến nay đang đặt ra những thách thức lớn cho Tân Tổng thống Prabowo Subianto trong nỗ lực thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng và khôi phục niềm tin của giới đầu tư.

Khối ngoại đã rút ròng hơn 4 tỷ USD khỏi các thị trường chứng khoán mới nổi Đông Nam Á năm nay, và riêng Indonesia đã chiếm tới hơn một nửa con số đó.

Khủng hoảng năng lượng đẩy chi phí nhiên liệu tăng cao đang đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng, trong khi đồng Rupiah yếu đi khiến chi phí nhập khẩu nguyên liệu thô của các doanh nghiệp trở nên đắt đỏ hơn.

Áp lực rút vốn dự kiến sẽ chưa dừng lại. Quyết định của MSCI về việc loại bỏ các cổ phiếu lớn, bao gồm Barito Renewables Energy và Dian Swastatika Sentosa, khỏi rổ chỉ số của mình ước tính sẽ kích hoạt một làn sóng tháo chạy tiếp theo trị giá lên tới 2 tỷ USD vào cuối tháng này.

Chính quyền Indonesia đã đẩy mạnh một loạt cải cách trong những tháng gần đây, gồm nhân đôi tỷ lệ cổ phiếu thả nổi tự do tối thiểu lên 15% đối với một số công ty để tránh bị hạ bậc.

Mặc dù tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á nhìn chung vẫn duy trì được khả năng phục hồi, nhưng mọi ánh nhìn của các nhà đầu tư hiện đang đổ dồn vào kỳ đánh giá định kỳ của MSCI vào tháng tới. Đây sẽ là thời khắc quyết định liệu các biện pháp cải cách cấp bách của Jakarta có đủ giúp quốc gia này giữ vững tấm thẻ thành viên tại “nhóm thị trường mới nổi” hay không.

Theo SCMP﻿