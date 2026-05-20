Hai siêu tàu 'phăm phăm' đi qua vùng chiến sự, láng giềng Việt Nam sắp nhận 4 triệu thùng dầu

Vu Lam | 20-05-2026 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

2 tàu chở dầu bất ngờ rời eo biển Hormuz.

Hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc đã rời eo biển Hormuz trong ngày 20/4, mang theo tổng cộng khoảng 4 triệu thùng dầu thô Trung Đông, sau hơn 2 tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh do căng thẳng chiến sự leo thang.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển từ các nền tảng phân tích vận tải, đây là một trong số rất ít tàu dầu cỡ lớn có thể rời khu vực kể từ khi xung đột bùng phát, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

2 tàu này nằm trong nhóm nhỏ các siêu tàu chở dầu Iraq được phép đi qua hành lang hàng hải do Iran chỉ định, một tuyến đường được kiểm soát chặt chẽ trong bối cảnh an ninh hàng hải vẫn đầy rủi ro.

Chiếc tàu đầu tiên, Yuan Gui Yang, thuộc loại tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) treo cờ Trung Quốc, đã chất đầy 2 triệu thùng dầu thô Basrah của Iraq vào ngày 27/2, chỉ 1 ngày trước khi chiến sự nổ ra. Con tàu này do Unipec - đơn vị giao dịch của tập đoàn lọc hóa dầu Sinopec, thuê vận hành. Theo kế hoạch, tàu sẽ cập cảng Thủy Đông, gần thành phố Mậu Danh (Quảng Đông), vào ngày 4/6 để dỡ hàng.

Trong khi đó, tàu Ocean Lily treo cờ Hong Kong, thuộc sở hữu của tập đoàn Sinochem, chở tổng cộng 2 triệu thùng dầu, bao gồm 1 triệu thùng dầu al-Shaheen từ Qatar và 1 triệu thùng dầu Basrah từ Iraq. Con tàu này dự kiến cập cảng Tuyền Châu (Phúc Kiến) vào ngày 5/6.

Việc 2 siêu tàu này thoát khỏi vùng Vịnh được xem là tín hiệu hiếm hoi cho thấy hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz đang dần có dấu hiệu khôi phục, dù vẫn rất hạn chế. Trước đó, một tàu khác của Trung Quốc là Yuan Hua Hu cũng đã rời khu vực với 2 triệu thùng dầu Iraq và đang trên đường tới cảng Chu Sơn, miền đông Trung Quốc.

Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, hiện vẫn là điểm nghẽn lớn của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Phần lớn tàu thuyền buộc phải chờ đợi hoặc quay đầu do rủi ro an ninh, trong khi chỉ một số ít được phép đi qua theo các thỏa thuận ngoại giao hoặc cơ chế kiểm soát riêng của Iran.

Đối với Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, việc giải phóng các tàu chở dầu bị mắc kẹt mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những lô hàng này không chỉ giúp bổ sung nguồn cung trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, mà còn phản ánh khả năng duy trì dòng chảy năng lượng thông qua các kênh riêng, bất chấp những gián đoạn địa chính trị.

Theo Reuters﻿

Nhóm chủ nợ lớn nhất 'xả' gần 200 tỷ USD trái phiếu Mỹ: Niềm tin với tài sản an toàn của Washington đã lung lay?

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Làn sóng bán tháo kỷ lục, vốn hóa TTCK bốc hơi gần 360 tỷ USD, nền kinh tế 280 triệu dân mất ngôi thị trường chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á, đối diện nguy cơ bị hạ bậc

Trừng phạt Moscow mạnh tay nhưng không chịu được 'nhiệt' giá dầu, một nước châu Âu mở rộng cửa cho nhiên liệu được tinh chế từ dầu Nga qua nước thứ 3

Con trai nhà sáng lập đế chế thời trang Mango bị bắt với cáo buộc sát hại cha

13:00 , 20/05/2026
Vụ máy bay Singapore Airlines bị nhiễu động khiến 1 người tử vong: Phản ứng của phi hành đoàn "có thể hiểu được và phù hợp"

12:35 , 20/05/2026
Chỉ một cú ngã “vô tình”, lần đầu tiên robot Trung Quốc được công ty bảo hiểm chi trả lên tới 23 triệu đồng!

12:34 , 20/05/2026
Tổng thống Mỹ Trump nói về quyết định hoãn tấn công Iran vào phút chót

11:33 , 20/05/2026

