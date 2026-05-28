FBI đột kích nhà cựu quan chức tình báo Mỹ: Cả kho vàng, tiền mặt, đồng hồ - Bí mật 'động trời' bị lật tẩy

Kênh Fox News (Mỹ) ngày 27/5 đưa tin, theo hồ sơ tòa án, một cựu quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, người từng được cấp giấy phép an ninh tối mật (SCI), đã bị bắt giữ sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đột kích vào nhà riêng của ông ta ở bang Virginia và phát hiện một lượng lớn vàng thỏi trị giá 40 triệu USD, 2 triệu USD tiền mặt và 35 chiếc đồng hồ xa xỉ.

David J. Rush đã bị bắt vào ngày 19/5 và đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang về tội biển thủ công quỹ sau khi bị cáo buộc lừa đảo chính phủ Mỹ hàng chục triệu USD khi giả danh là một thuyền trưởng dự bị của Hải quân và một phi công thử nghiệm của Không quân Mỹ được tặng thưởng nhiều huân chương.

Theo một bài báo trên tờ The New York Times, ông ta từng giữ một vị trí cấp cao tại Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho đến gần đây.

Theo đơn tố cáo hình sự chưa được niêm phong và bản khai có tuyên thệ từ FBI, vụ lừa đảo bị bại lộ sau khi Rush nhiều lần yêu cầu cơ quan chủ quản cung cấp "một lượng lớn ngoại tệ và hàng chục triệu USD vàng thỏi" từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026.

Rush khẳng định khoản tiền đó hoàn toàn dành cho "các chi phí liên quan đến công việc", nhưng theo hồ sơ tòa án, cuộc khám xét nhà ông ta vào ngày 18/5 của FBI đã phát hiện khoảng 303 thỏi vàng nặng 1 kg, 2 triệu USD và hàng chục chiếc đồng hồ xa xỉ, trong đó có nhiều chiếc Rolex.

Các quan chức Mỹ cho biết có một lượng vàng thỏi trị giá 40 triệu USD được cất giấu tại nhà riêng của David Rush ở bang Virginia. Ảnh: Getty Images

Một cuộc điều tra liên bang đã cho thấy rằng, mặc dù giữ cấp bậc Quản lý cấp cao (SES) và có giấy phép an ninh tối mật (SCI), Rush thường xuyên nói dối về lý lịch quân sự và trình độ học vấn của mình.

Theo hồ sơ tòa án, trong đơn xin việc cho vị trí cấp cao của mình, Rush cho biết ông ta là cựu sinh viên của Trường Phi công Thử nghiệm Không quân Mỹ và là "giám đốc thử nghiệm hiện tại của một tổ chức thử nghiệm vũ khí chung giữa Lục quân và Hải quân gồm 145 người và 18 máy bay".

Tuy nhiên, hồ sơ quân đội Mỹ cho thấy Rush chưa bao giờ là phi công và không có bất kỳ giấy phép nào của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA); nhiệm vụ thực tế của ông ta trong Hải quân Mỹ là làm kỹ thuật viên hệ thống thông tin.

Theo hồ sơ tòa án, ông ta cũng bị cáo buộc làm giả bằng cấp để được tăng lương, tự nhận mình có bằng cử nhân từ Đại học Clemson (Mỹ) và bằng thạc sĩ từ Viện Bách khoa Rensselaer (Mỹ).

Các cán bộ phụ trách đăng ký sinh viên của cả hai trường đại học trên đều xác nhận với FBI rằng họ không lưu giữ bất kỳ hồ sơ nào cho thấy Rush từng theo học tại trường của họ.

Hơn nữa, FBI cáo buộc rằng Rush đã lừa đảo chính phủ Mỹ 77.000 USD bằng cách khai khống thời gian nghỉ phép quân sự, yêu cầu 744 giờ nghỉ có lương bằng cách nói với cơ quan chủ quản rằng ông ta đang tích cực phục vụ với tư cách là thuyền trưởng dự bị Hải quân Mỹ cho đến tháng 9/2025.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã tìm thấy 2 triệu USD tiền mặt tại nhà của Rush trong một cuộc khám xét. Ảnh: Getty Images

Theo hồ sơ tòa án, Rush đã được xuất ngũ trong danh dự 10 năm trước đó, vào tháng 2/2015, với cấp bậc trung úy.

Hiện ông ta đang bị lực lượng Cảnh sát Tư pháp Mỹ giam giữ sau khi thẩm phán bác bỏ yêu cầu trả tự do của ông.

Gần đây, Rush đã từ bỏ quyền được xét xử sơ bộ, và một thẩm phán đã tìm thấy đủ chứng cứ để chuyển vụ án lên bồi thẩm đoàn.

Trong hệ thống tố tụng hình sự của một số quốc gia (đặc biệt là Mỹ), xét xử sơ bộ (Preliminary hearing) là một phiên điều trần mà tại đó công tố viên phải đưa ra đủ bằng chứng cho thấy có lý do chính đáng để tin rằng bị cáo đã thực hiện tội phạm.

Nếu bị cáo chọn từ bỏ quyền này, họ đồng ý bỏ qua bước kiểm tra bằng chứng của thẩm phán và chấp nhận để vụ án được tiến hành ngay tới giai đoạn truy tố và xét xử chính thức.

Bị cáo thường từ bỏ quyền này khi có thỏa thuận nhận tội (plea bargain) hoặc khi luật sư của họ nhận thấy bằng chứng của bên công tố đã quá rõ ràng.