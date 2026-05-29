Bộ Tài chính Mỹ thiết kế tờ tiền 250 USD in hình Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm xuất hiện trên tờ tiền mệnh giá 250 USD mới. Điều này bị coi là phá vỡ các truyền thống lâu đời của Mỹ khi đặt dấu ấn cá nhân lên các thiết chế quốc gia.

Nếu đề xuất về tờ tiền mới với chân dung nổi bật của Tổng thống Trump được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên sau 1 thế kỷ rưỡi, hình ảnh của một người còn sống - chưa nói đến một tổng thống đương nhiệm - xuất hiện trên tiền giấy Mỹ.

“Hiện đang có dự luật được trình lên Hạ viện và Thượng viện nhằm thay đổi quy định đầu tiên để một người còn sống, Donald J. Trump, có thể xuất hiện trên tờ 250 USD”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong cuộc họp báo ngày 28/5.

“Tôi không nghĩ có điều gì bất thường khi Tổng thống Mỹ, người đang là tổng thống của nước Mỹ, xuất hiện trên tờ tiền kỷ niệm 250 năm”, ông Bessent nói thêm.

Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính đã có những bước chuẩn bị trước trong trường hợp dự luật được thông qua, nhưng “sẽ tuân thủ pháp luật”.

Bản thiết kế mẫu mà tờ Washington Post đăng cho thấy dòng chữ “Kỷ niệm 250 năm nước Mỹ”, ngụ ý nói đến ngày Mỹ tuyên bố độc lập 4/7/1776.

Theo bài báo, hai quan chức do Tổng thống Trump bổ nhiệm tại Bộ Tài chính năm ngoái đã bắt đầu thúc giục nhân viên thuộc Cục Khắc và In tiền chuẩn bị các bản mẫu thử.

Người phát ngôn Bộ Tài chính cho biết, Cục Khắc và In tiền đang “thực hiện công tác chuẩn bị và thẩm định phù hợp” liên quan đến đề xuất này.

Các nhân viên giấu tên cho biết, kế hoạch này làm dấy lên lo ngại vì có thể vi phạm luật liên bang về cấm đưa hình ảnh các tổng thống còn sống lên tiền Mỹ.

Theo Washington Post , giám đốc Cục In tiền Patricia Solimene phản đối kế hoạch này, cảnh báo các quan chức, trong đó có ông Beach, về những rào cản pháp lý và thủ tục.

Tờ báo cho biết bà Solimene sau đó đã bất ngờ bị điều chuyển khỏi vị trí.

Tuy nhiên, những lo ngại như vậy không ngăn được chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy việc đưa hình ảnh hoặc tên của ông lên các thiết chế văn hóa và nhiều hạng mục khác - điều khiến những người chỉ trích cho là kiểu “sùng bái cá nhân”.

Đầu năm nay, Ủy ban Mỹ thuật Mỹ - nơi các thành viên đều do ông Trump bổ nhiệm - nhất trí thông qua việc đúc đồng tiền vàng kỷ niệm “250 năm nước Mỹ” bằng vàng 24 carat.

Trong những tháng gần đây, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ đều được đổi thương hiệu để gắn thêm tên Tổng thống Trump.

Hình ảnh của Tổng thống Trump cũng xuất hiện trên các biểu ngữ treo tại Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp Mỹ - và theo Bộ Ngoại giao, sẽ sớm xuất hiện trong một số hộ chiếu Mỹ.

Dự luật cho phép Tổng thống Trump xuất hiện trên tờ tiền 250 USD đã được trình lên Quốc hội từ năm ngoái, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét.

Phản ứng từ phe Dân chủ chủ yếu mang tính chỉ trích. Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cho rằng đề xuất chưa từng có này là hành động Nhà Trắng công khai “nuông chiều cái tôi của tổng thống”.

PV

Tiền phong

XEM
