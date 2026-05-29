Trở thành triệu phú nhờ bán công ty rồi rơi vào trạng thái "mất ngủ vì mê AI": Cú lội ngược dòng của bộ não được cả Nvidia lẫn OpenAI thèm khát

"Xin chào, tôi là Peter, và tôi là một kẻ nghiện Claude."

Đó là một ngày tháng 8 năm 2025, Peter Steinberger phát biểu trước đám đông tại sự kiện "Hội những người nghiện Claude vô danh" (Claude Code Anonymous) ở London.

Anh cùng vài đồng nghiệp tự tổ chức buổi gặp mặt này để kết nối những người đang bị cuốn đi bởi các công cụ lập trình mang tính cách mạng, dẫn đầu là "kẻ phá vỡ mọi tiền lệ" Claude Code của Anthropic.

Vài tháng sau, Anthropic tung ra phiên bản Opus 4.5 của Claude Code, chính thức bùng nổ quy mô toàn cầu. Phiên bản này sở hữu bộ nhớ siêu khủng, chạy liên tục nhiều giờ và tự quản lý một nhóm trợ lý AI phụ.

Anthropic tuyên bố Opus 4.5 đã đạt điểm số bài kiểm tra năng lực kỹ sư cao hơn bất kỳ ứng viên con người nào trong lịch sử, dấy lên hoài nghi sâu sắc về tương lai ngành lập trình.

Vô số lập trình viên đã trải qua những đêm không ngủ để thử nghiệm món đồ chơi mới giúp họ viết phần mềm nhanh như thể có siêu năng lực.

Nhưng với Steinberger, lập trình viên 39 tuổi sống giữa London và Vienna, chừng đó vẫn chưa đủ. Tháng 11 năm 2025, anh trình làng OpenClaw, một công cụ mã nguồn mở giúp kiến tạo đặc vụ AI cá nhân, tận dụng triệt để tiến bộ của Claude Code.

Chỉ cần cấp quyền truy cập dữ liệu, ứng dụng và thẻ tín dụng, thực thể này sẽ tự động vận hành độc lập ở chế độ nền để thực hiện mọi mệnh lệnh của chủ nhân.

Dự án của Steinberger bùng nổ dữ dội vào giữa mùa đông. Chỉ trong chưa đầy hai tuần, kho lưu trữ mã nguồn của OpenClaw trên GitHub đã cán mốc hơn 100.000 sao (và vọt lên 366.000 sao vào đầu tháng 5).

Với Claude Code và OpenClaw, kỷ nguyên của các tác nhân AI đã đột ngột gõ cửa. Không ít "con nghiện Claude" cảm thấy họ đang sống ở tương lai. "AGI đã xuất hiện rồi!" một tín đồ phấn khích trích dẫn nhà văn William Gibson, "Chỉ là nó chưa được phân bố đồng đều mà thôi."

Nhìn lại cuộc cách mạng máy tính thập niên 1980, công chúng nhìn các cỗ máy mới với sự tò mò lẫn lo âu, còn các hacker thì say sưa chế tạo.

Ngày nay, một kịch bản tương tự đang diễn ra với ván cược lớn hơn nhiều. Marc Andreessen, nhà đồng phát minh trình duyệt web, tuyên bố: "Việc con người sử dụng máy tính theo cách này gần như là điều tất yếu." Điều chưa được nói ra là: Bạn sẽ không có lựa chọn nào khác.

Hành trình khai sinh Claude Code

Đầu năm 2024, Boris Cherny, 34 tuổi, đang là trưởng nhóm kỹ thuật tại Instagram, sống điền viên tại vùng nông thôn Nhật Bản. Mọi thứ thay đổi khi anh chơi thử các mô hình AI mới từ San Francisco. Sự phấn khích đã kéo Cherny rời nước Nhật để gia nhập Anthropic.

Tại đây, Cherny chứng kiến nghiên cứu sơ khai về lập trình tự động của kỹ sư Adam Wolff. Dù OpenAI và Microsoft đã quảng bá các sản phẩm lập trình từ năm 2021 với Codex, chúng vẫn đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của con người.

Cherny hình dung ra một sự nâng cấp vượt bậc: một mô hình thực sự hiểu cấu trúc kiến trúc của chương trình và tự giải quyết các lỗi phát sinh.

Thành quả của đội ngũ là Claude Code, phát hành thử nghiệm tháng 2 năm 2025 và chính thức ra mắt tháng 5 năm 2025. Bước ngoặt thực sự đến vào tháng 11 với bản nâng cấp Opus 4.5.

Dù chưa hoàn hảo, nó đã đạt đến "vận tốc thoát ly" trong mảng lập trình, ngang ngửa hoặc vượt trội hơn con người. "Nếu Claude muốn viết mã theo một cách nhất định, bạn cứ để nó làm," Wolff thừa nhận.

Anthropic đã không lường trước được mức độ kích động của cộng đồng. Garry Tan, CEO của Y Combinator, cho biết anh đã lập trình với hiệu suất tương đương một đội ngũ 408 người nhờ Claude Code.

Ryan Petersen, CEO của hãng logistics Flexport, cũng thừa nhận mình bị cuốn vào Claude Code đến mức xao nhãng cả việc điều hành doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng.

Ngay cả Cherny cũng biến thành "con nghiện" khi chạy hàng trăm tác nhân liên tục ròng rã nhiều ngày để tối ưu hóa mã nguồn.

Sự trỗi dậy của OpenClaw

Quay lại với Peter Steinberger. Sau khi bán công ty và rơi vào trạng thái mất mục tiêu sống, anh tìm thấy phiên bản thử nghiệm của Claude Code vào tháng 4 năm 2025. "Tôi thực sự nghiện nó đến mất ngủ," anh chia sẻ.

Tuy nhiên, Claude Code lúc đó vẫn yêu cầu ra lệnh qua cửa sổ dòng lệnh. Steinberger bắt đầu mơ về một "quản gia kỹ thuật số" có thể điều khiển qua Slack hoặc WhatsApp.

Anh phủi bụi một bản thiết kế cũ, kết nối nó với Codex của OpenAI và nhanh chóng tạo ra một AI có thể khai thác những công cụ lập trình tốt nhất thế giới.

Bản thân Steinberger cũng kinh ngạc trước đứa con tinh thần của mình. Trong chuyến đi Morocco, anh gửi một đoạn ghi âm thoại cho AI (vốn chỉ được thiết lập nhận văn bản). AI đã tự tìm kiếm, cài đặt chương trình giải mã âm thanh để hiểu và trả lời lại bằng giọng nói.

Cuối tháng 11, anh phát hành công cụ dưới dạng mã nguồn mở trên GitHub với tên gọi Clawd (sau đổi thành OpenClaw vì lý do bản quyền với Anthropic) cùng linh vật chú tôm hùm. Dự án nhanh chóng trở thành một trong những làn sóng lan truyền nhanh nhất lịch sử GitHub.

OpenClaw không hề dễ thiết lập; nó đòi hỏi nền tảng kỹ thuật và sự liều lĩnh. Nhưng những ai đã vượt qua rào cản đều phát cuồng vì khả năng tự động hóa công việc và cuộc sống. Dù vậy, việc trao quyền truy cập dữ liệu cho một robot đầy tham vọng cũng mang lại rủi ro lớn.

Một nghiên cứu vào tháng 2 của 20 nhà khoa học AI kết luận OpenClaw đúng nghĩa là một "AI hỗn loạn" với các hành vi tự ý tuân thủ lệnh của người ngoài, rò rỉ thông tin và phá hoại hệ thống. Thực tế, một nữ kỹ sư an ninh mạng tại Meta đã vô tình để OpenClaw xóa sạch toàn bộ hộp thư đến của mình.

Bất chấp rủi ro, OpenClaw mang lại cảm giác kết nối cá nhân mạnh mẽ. Dave Morin, cựu giám đốc điều hành Facebook và hiện là nhà đầu tư mạo hiểm, chia sẻ OpenClaw đã thay đổi cuộc đời anh. Anh đặt tên cho AI của mình là Watts.

Watts đã giúp anh lập trình lại bộ khung ảnh kỹ thuật số lỗi thời trong nhà chỉ sau 15 phút, và sau đó là quản lý toàn bộ hệ thống phần mềm vận hành quỹ đầu tư của anh.

Nhận thấy tầm nhìn vĩ đại của dự án, Morin và Steinberger đã đồng sáng lập Quỹ OpenClaw phi lợi nhuận để bảo trì và định hướng dự án như một hình mẫu của "AI có lợi". Tháng 3 năm 2026, tại hội nghị GTC của Nvidia, CEO Jensen Huang đã dành hơn 10 phút để nói về OpenClaw và công bố phiên bản bảo mật NemoClaw của Nvidia. "Mọi công ty trên thế giới ngày nay đều cần phải có một chiến lược OpenClaw," Huang tuyên bố.

Cái giá của tương lai

Tuy nhiên, cuộc chơi này vô cùng tốn kém. Các đặc vụ AI ngốn tài nguyên tính toán ở mức khủng khiếp thông qua lượng "token" tiêu thụ. Garry Tan tiết lộ các con nghiện Claude có thể phải chi tới 6 đến 7 chữ số USD mỗi năm cho tiền token. Người dùng phổ thông cũng dễ dàng đốt hàng trăm USD mỗi tuần. Cơn sốt chạy OpenClaw liên tục thậm chí đã làm cháy hàng dòng máy Mac Mini của Apple và buộc Anthropic phải áp dụng phụ phí đối với những tài khoản lạm dụng tài nguyên.

Hiện tại, OpenAI đã nhanh tay chiêu mộ Steinberger để mang các tác nhân thông minh đến số đông. Trong khi đó, Anthropic ráo riết phát triển dòng sản phẩm AI agent chuyên biệt cho tài chính, pháp lý, bán hàng mang tên Claude Cowork.

Dù OpenClaw có giữ vững vị trí tiên phong hay không, cuộc đua đặc vụ AI đã không thể đảo ngược. Quá trình chuyển dịch chắc chắn sẽ không êm ả khi các lỗi "ảo giác" và hành vi nổi loạn của AI chưa được giải quyết triệt để. Đáng sợ hơn, làn sóng tự động hóa diện rộng có thể cướp đi sinh kế của vô số người.

Thích ứng với bước chuyển mình lịch sử này không còn là thử thách kỹ thuật, mà là cuộc chiến tư duy. Những người có bản năng tự động hóa thế giới xung quanh sẽ nhanh chóng bỏ xa những kẻ do dự. Chúng ta rồi sẽ đều trở thành những "con nghiện Claude" thế hệ mới, hoặc chấp nhận bị bỏ lại phía sau trong guồng quay khổng lồ của lịch sử.

Nguồn: Wired, CNET