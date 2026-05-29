Phát hiện đội xe tải Trung Quốc với đầu kéo nặng 49 tấn, không dùng xăng cũng không cần sạc điện, âm thầm làm nhiệm vụ quan trọng

Tập đoàn ôtô Đông Phong của Trung Quốc đang đẩy mạnh canh bạc hydro ở đúng phân khúc khó nhất của ngành vận tải đó là xe đầu kéo hạng nặng 49 tấn.

Tại hội nghị công nghệ tổ chức ở Vũ Hán ngày 20/5, hãng xe Trung Quốc công bố nền tảng pin nhiên liệu hydro 400 kW do họ tự phát triển đã trở thành stack pin nhiên liệu tấm lưỡng cực kim loại nội địa đầu tiên vượt qua bài thử độ bền 10.000 giờ theo tiêu chuẩn quốc gia mới của Trung Quốc.

Cùng lúc, hãng giới thiệu nền tảng xe thương mại năng lượng mới T1, với trọng tâm rất rõ: đưa hydro ra khỏi phạm vi trình diễn, tiến vào vận tải đường dài quy mô lớn.

Nếu nhìn vào cấu hình, có thể thấy Đông Phong không nhắm tới xe nhẹ hay xe đô thị, mà đánh trực diện vào nhóm đầu kéo cỡ lớn vốn lâu nay vẫn là “sân nhà” của diesel. Nền tảng 400 kW của hãng được thiết kế riêng cho xe đầu kéo 49 tấn, hỗ trợ khởi động lạnh ở nhiệt độ xuống tới -40 độ C, có tuổi thọ thiết kế vượt 30.000 giờ và được hãng mô tả là hệ pin nhiên liệu mạnh nhất hiện nay trong phân khúc xe thương mại của mình.

Đây là những thông số rất quan trọng, bởi xe tải đường dài không chỉ cần công suất lớn mà còn phải hoạt động bền bỉ, liên tục, trong môi trường nhiệt độ và tải trọng thay đổi mạnh.

Điểm cốt lõi của bài toán công nghệ nằm ở độ bền của stack pin nhiên liệu. Với xe tải nặng, một bộ stack không thể chỉ chạy tốt trong vài nghìn giờ thử nghiệm, mà phải chịu được hàng loạt chu kỳ tăng giảm tải, khởi động - dừng máy liên tục và môi trường vận hành khắc nghiệt.

Đông Phong cho biết bài kiểm tra 10.000 giờ của nền tảng 400 kW đã mô phỏng đúng các điều kiện ấy để đánh giá độ ổn định vật liệu, độ tin cậy kết cấu và mức suy giảm hiệu năng sau vận hành dài hạn. Theo thông tin công bố, mức suy giảm điện áp trung bình của từng cell chỉ khoảng 3,29%, một con số mà giới thiệu công nghệ của hãng dùng để chứng minh nền tảng đã tiến gần hơn tới ngưỡng thương mại hóa thực tế.

Tuy nhiên, điểm khiến nền tảng này gây chú ý hơn cả là cách nó được ghép vào một mẫu đầu kéo có tham vọng khai thác thực sự. Theo Đông Phong, mẫu đầu kéo hydro 49 tấn phát triển trên nền tảng T1 chỉ nặng 8,8 tấn, tức cố gắng giữ trọng lượng bản thân ở mức thấp để không ăn quá nhiều vào tải hàng. Xe có thể chạy tối đa 1.700 km sau một lần nạp nhiên liệu và chỉ mất khoảng 15 phút để tiếp hydro.

Trong các bài thử nghiệm ở cả địa hình đồi núi lẫn đồng bằng, mức tiêu thụ được công bố vào khoảng 7 kg hydro/100 km. Với ngành logistics đường dài, 3 thông số đặc biệt đáng chú ý là tải nặng, tầm xa và thời gian nạp nhiên liệu ngắn. Đó chính là những điểm mà xe pin điện thuần túy hiện vẫn còn gặp bất lợi khi bước vào phân khúc xe container và xe đầu kéo cỡ lớn.

Nhìn rộng hơn, Đông Phong không xây một mẫu xe đơn lẻ, mà đang dựng cả một hệ công nghệ cho vận tải hydro. Hãng cho biết đã hoàn thiện ba nền tảng pin nhiên liệu công suất 70 kW, 150 kW và 400 kW, bao phủ dải ứng dụng từ xe thương mại công suất thấp tới đầu kéo siêu nặng.

Nền tảng T1 cũng không chỉ xoay quanh stack pin nhiên liệu, mà còn tích hợp hệ lưu trữ hydro, điều khiển điện tử, quản lý nhiệt và kiến trúc xe tối ưu cho bốn mục tiêu: tiêu hao thấp, kết cấu nhẹ, nạp nhanh và an toàn cao. Cách tiếp cận này cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang muốn biến hydro thành một hệ giải pháp hoàn chỉnh, thay vì chỉ là một thử nghiệm công nghệ đặt lên khung gầm cũ.

Về quy mô triển khai, Đông Phong cho biết các dòng xe tải nặng và xe chở khách chạy hydro của hãng đã tích lũy hơn 1 triệu km vận hành thực tế trong nhiều kịch bản thương mại. Song song với xe, hãng cũng dựng mạng lưới hậu cần gồm hơn 700 trạm dịch vụ, hơn 200 chuyên gia chuyên trách, hơn 100 trung tâm phụ tùng và lượng linh kiện dự trữ động trị giá 180 triệu nhân dân tệ.

Theo IE﻿