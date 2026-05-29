Dự báo mới về khủng hoảng khí hậu toàn cầu

Kỷ lục nhiệt có thể bị phá vỡ ngay từ năm 2027 trong bối cảnh hiện tượng El Nino được dự báo diễn ra từ cuối năm nay.

Theo một báo cáo được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố ngày 28-5, trong giai đoạn 2026-2030, có đến 86% khả năng sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024 - hiện là năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Báo cáo của WMO cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu hằng năm gần bề mặt trái đất trong giai đoạn 2026-2030 sẽ dao động ở mức cao hơn 1,3-1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900). Trong đó, ít nhất một năm sẽ có nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu tạm thời vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mốc này từng bị vượt qua vào năm 2024 với con số 1,55 độ C.

Theo ông Leon Hermanson, tác giả chính của báo cáo, kỷ lục nhiệt có thể bị phá vỡ ngay từ năm 2027 trong bối cảnh hiện tượng El Nino được dự báo diễn ra từ cuối năm nay.

Các chuyên gia cảnh báo việc một năm có nhiệt độ vượt mốc 1,5 độ C đồng nghĩa với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan - nhiều đợt nắng nóng, mưa lớn hoặc hạn hán có thể nghiêm trọng hơn bất kỳ điều gì con người từng trải qua. Mức độ cực đoan này có thể vượt quá khả năng ứng phó mà các thành phố, ngành nông nghiệp và cơ sở hạ tầng đã chuẩn bị.

Một phụ nữ cầm dù che nắng ở TP Madrid - Tây Ban Nha hôm 27-5. Ảnh: AP

Song song đó, báo cáo của WMO cũng cho biết Bắc Cực đang ấm lên nhanh gấp 3,5 lần phần còn lại của thế giới, do lượng băng và tuyết phản xạ bức xạ mặt trời ra ngoài không gian đã giảm đi. Ngoài ra, khu vực lưu vực Amazon được dự báo sẽ nóng hơn và khô hạn bất thường trong thời gian tới. Điều này làm tăng nguy cơ cháy rừng và thu hẹp "lá phổi xanh" đang hấp thụ lượng lớn khí nhà kính carbon dioxide cho thế giới, gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với người dân địa phương mà còn với cả hành tinh.

Nhận định về báo cáo trên, theo AP, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell cho rằng trái đất hiện nóng lên nhanh hơn những nỗ lực ứng phó của thế giới. Mọi quốc gia đều đang phải trả giá đắt cho cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu này.

Theo Anh Thư

Người Lao động

