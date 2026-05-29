Startup 5 năm tuổi vừa soán ngôi OpenAI trở thành công ty trí tuệ nhân tạo giá trị nhất thế giới

Anthropic vừa chính thức vươn lên trở thành công ty trí tuệ nhân tạo có giá trị vốn hóa lớn nhất tại Silicon Valley. Vòng gọi vốn thành công Series H trị giá 65 tỷ USD đã đẩy mức định giá của hãng lên con số không tưởng: 965 tỷ USD. Khối tài sản khổng lồ theo đó chính thức vượt qua mức định giá của đối thủ truyền kiếp OpenAI, theo CNBC.

Trước đó vào cuối tháng 4, đài CNBC từng đưa tin về việc Anthropic đang trong quá trình đàm phán để huy động thêm vốn. Vòng gọi vốn mới nhất này được dẫn dắt bởi các quỹ đầu tư sừng sỏ bao gồm Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks và Sequoia Capital; giúp Anthropic tăng gần gấp ba lần giá trị của mình so với thời điểm tháng 2, khi công ty mới chỉ được định giá ở mức 380 tỷ USD. Phía công ty cho biết, vòng tài trợ này cũng bao gồm 15 tỷ USD từ các khoản đầu tư đã cam kết trước đó, trong đó có 5 tỷ USD đến từ ông lớn thương mại điện tử Amazon.

Để đặt lên bàn cân so sánh, đối thủ lớn nhất của Anthropic là OpenAI được định giá ở mức 852 tỷ USD vào cuối tháng 3 vừa qua, sau khi chốt vòng gọi vốn kỷ lục trị giá 122 tỷ USD.

Sức bật thần tốc từ cỗ máy hái ra tiền Claude Code

Doanh thu của Anthropic đã chứng kiến màn bùng nổ nghẹt thở nhờ sự thành công vượt bậc của trợ lý lập trình AI thế hệ mới mang tên Claude Code. Song song với thương vụ gọi vốn, Anthropic ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu dự phóng (revenue run rate) đạt mức 47 tỷ USD. Đây là một bước nhảy vọt thần tốc từ mức 30 tỷ USD hồi đầu năm nay và bỏ xa mức doanh thu hàng năm chỉ 10 tỷ USD của năm ngoái.

Vào sáng cùng ngày, công ty đã tung ra mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của mình là Claude Opus 4.8. Chưa dừng lại ở đó, Anthropic còn mê hoặc giới tài chính Phố Wall khi vén màn phiên bản thử nghiệm Claude Mythos Preview - một mô hình sở hữu năng lực bảo mật không gian mạng chuyên sâu nâng cao, hiện chỉ được cung cấp giới hạn cho một nhóm nhỏ các doanh nghiệp đối tác.

Trong thông cáo báo chí phát đi hôm thứ Năm, ông Krishna Rao, Giám đốc Tài chính (CFO) của Anthropic, hào hứng chia sẻ:

“Claude đang ngày càng trở thành một công cụ không thể thay thế đối với cộng đồng khách hàng toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để biến những công cụ như Claude Code và Cowork trở nên hữu ích, mạnh mẽ và dễ thích ứng hơn với nhu cầu của họ. Khoản tài trợ mới này sẽ giúp chúng tôi đáp ứng nguồn cầu lịch sử hiện tại, duy trì vị thế dẫn đầu trên ranh giới nghiên cứu công nghệ và đưa Claude phủ sóng sâu rộng hơn đến mọi không gian làm việc”.

Đại chiến IPO ngành AI

Vòng gọi vốn siêu khủng của Anthropic diễn ra ngay đúng thời điểm các nhà phát triển mô hình AI hàng đầu thế giới đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lên sàn chứng khoán (IPO).

Tuần trước, tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk - công ty mẹ của startup trí tuệ nhân tạo SpaceXAI - đã chính thức nộp bản cáo bạch lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để mở đường cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Vào thời điểm ông Musk sáp nhập SpaceX với startup AI của mình hồi tháng 2, công ty hợp nhất này đã được định giá ở mức 1.250 tỷ USD (1,25 nghìn tỷ USD).

Trong một diễn biến liên quan, đài CNBC đã xác nhận OpenAI cũng đang rục rịch hoàn thiện hồ sơ IPO bảo mật để đệ trình trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Một nguồn tin am hiểu nội bộ cho biết, startup do ông Sam Altman dẫn dắt đang đặt mục tiêu lên sàn chứng khoán sớm nhất là vào tháng 9 tới.

Quyết không để các đối thủ bỏ lại quá xa, Anthropic cũng đang âm thầm chuẩn bị các bệ phóng cho chiến dịch IPO của riêng mình ở hậu trường, mặc dù mốc thời gian cụ thể cho nỗ lực này hiện vẫn đang được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường. Thung lũng Silicon hứa hẹn sẽ chứng kiến một cuộc bùng nổ bong bóng tài chính công nghệ lớn nhất thập kỷ.

Hành trình khai sinh ra Anthropic là một câu chuyện đầy kịch tính về sự ly khai trong lòng Thung lũng Silicon. Công ty được thành lập vào năm 2021 bởi một nhóm nhà nghiên cứu hàng đầu bước ra từ chính OpenAI, dẫn dắt bởi hai anh em người Mỹ gốc Ý: Dario Amodei (nguyên Phó chủ tịch nghiên cứu của OpenAI) và em gái ông, Daniela Amodei (nguyên Phó chủ tịch phụ trách năng lực tổ chức của OpenAI).

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc chia tay nghìn tỷ đô này bắt nguồn từ những bất đồng sâu sắc về mặt định hướng chiến lược. Anh em nhà Amodei cùng các cộng sự cảm thấy lo ngại trước việc OpenAI, sau khi nhận khoản đầu tư khổng lồ từ Microsoft vào năm 2019, đã bắt đầu dịch chuyển quá nhanh sang con đường thương mại hóa bạt mạng và dần xa rời sứ mệnh ban đầu về một tổ chức phi lợi nhuận phát triển AI an toàn.

Quyết tâm tìm một lối đi riêng, họ thành lập Anthropic dưới mô hình một Công ty lợi ích công chúng (Public Benefit Corporation), đặt mục tiêu tối thượng là xây dựng các hệ thống AI có thể dự đoán, kiểm soát và tuyệt đối an toàn cho nhân loại. Họ đi tiên phong trong việc phát triển triết lý Constitutional AI - cơ chế huấn luyện giúp các mô hình tự giám sát hành vi theo một bộ quy tắc đạo đức nghiêm ngặt. Chính nền móng kiên định và tư duy công nghệ chuẩn mực đã biến Anthropic từ một nhóm kỹ sư ly khai trở thành thế lực đứng đầu Silicon Valley.

Theo: CNBC, The NY Times