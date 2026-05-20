Cuộc chiến tranh giành nhân tài AI khốc liệt: Anthropic chiêu mộ thành viên sáng lập OpenAI

Theo Mai Trang | 20-05-2026 - 17:54 PM | Tài chính quốc tế

Sự kiện Anthropic chiêu mộ thành công một trong những gương mặt ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực AI, Andrej Karpathy được Business insider đánh giá là “một chiến thắng chấn động”.

Andrej Karpathy, thành viên sáng lập của OpenAI và cựu Giám đốc AI tại Tesla, cho biết ông đã chính thức gia nhập Anthropic từ tuần này. Động thái được xem là một trong những thương vụ chiêu mộ nhân sự đáng chú ý nhất trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về nhân tài AI giữa các công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Karpathy là một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng AI toàn cầu. Ông nổi tiếng nhờ các nghiên cứu tiên phong về thị giác máy tính và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đồng thời được biết đến rộng rãi qua khả năng giải thích những khái niệm AI phức tạp theo cách dễ hiểu.

Trong giới công nghệ, Karpathy cũng là người phổ biến thuật ngữ “vibe coding” tạm dịch “lập trình theo cảm hứng” hay “lập trình cảm xúc” để mô tả cách các lập trình viên tương tác với AI tạo sinh trong quá trình viết mã.

Sinh ra tại Slovakia trước khi chuyển tới Canada cùng gia đình, Karpathy theo học ngành khoa học máy tính tại University of Toronto dưới sự hướng dẫn của nhà tiên phong về deep learning (Học sâu) Geoffrey Hinton.

Sau đó, ông hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Stanford University, tập trung vào lĩnh vực thị giác máy tính và học sâu.

Karpathy từng gây tiếng vang với khóa học “CS231n” về mạng nơ-ron tích chập, được xem là một trong những tài liệu nhập môn AI có ảnh hưởng nhất trong giới kỹ sư phần mềm.

Năm 2015, Karpathy trở thành một trong những thành viên sáng lập OpenAI, tham gia xây dựng các nền tảng nghiên cứu AI đầu tiên của công ty.

Đến năm 2017, ông gia nhập Tesla và giữ vai trò Giám đốc AI cấp cao, phụ trách nhóm phát triển hệ thống Autopilot và công nghệ xe tự lái.

Dưới sự dẫn dắt của Karpathy, Tesla đã xây dựng hạ tầng xử lý dữ liệu hình ảnh quy mô lớn và đẩy mạnh ứng dụng mạng nơ-ron trong điều khiển phương tiện tự động.

Sau khi rời Tesla vào năm 2022, Karpathy tập trung vào nghiên cứu độc lập, giáo dục AI và thường xuyên chia sẻ các phân tích chuyên sâu về ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội X, thu hút lượng lớn người theo dõi trong giới công nghệ.

Trong bài đăng công bố quyết định mới, Karpathy viết: “Thông báo cá nhân: Tôi đã gia nhập Anthropic. Tôi tin rằng vài năm tới ở tuyến đầu của lĩnh vực LLM sẽ đặc biệt quan trọng. Tôi rất hào hứng khi được quay trở lại với công việc nghiên cứu và phát triển.”

Theo Anthropic, Karpathy sẽ tham gia nhóm “pre-training”, bộ phận phụ trách huấn luyện nền tảng cho dòng mô hình AI Claude. Nhóm này do Nicholas Joseph dẫn dắt, một trong những nhân sự đầu tiên của Anthropic và cũng là cựu thành viên OpenAI.

Trước Karpathy, John Schulman, một người đồng sáng lập khác của OpenAI, đã rời công ty để gia nhập Anthropic vào năm 2024.

Anthropic đang nổi lên như một trong những đối thủ lớn nhất của OpenAI trong cuộc đua phát triển mô hình AI tiên tiến. Công ty này hiện cạnh tranh trực tiếp với các nhà phát triển hàng đầu thế giới nhằm xây dựng những mô hình ngôn ngữ ngày càng phức tạp và mạnh mẽ hơn cho các nền tảng điện toán đám mây và doanh nghiệp.

Trong khi đó, thời gian qua, OpenAI liên tiếp chứng kiến nhiều lãnh đạo chủ chốt ra đi. Đáng chú ý có Ilya Sutskever, cựu nhà khoa học trưởng của OpenAI, và Mira Murati, cựu Giám đốc công nghệ, người hiện đã thành lập startup AI riêng mang tên Thinking Machines.

Theo Reuters, BI

