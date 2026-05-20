Phát hiện người đàn ông buộc 1.378 “vật lạ” quanh chân ở cửa hải quan
Thấy hành khách có dáng đi bất thường, quần jean rộng thùng thình, nhân viên hải quan đã ngay lập tức chú ý.
- 19-05-2026Đang đào quặng, phát hiện mỏ vàng 90 triệu tấn nằm ngay cạnh, có thể làm rung chuyển thị trường kim loại quý
- 18-05-2026Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ đất hiếm chưa từng thấy, có thể thay đổi toàn bộ đánh giá của giới chuyên gia
- 18-05-2026Phát hiện nam thanh niên 19 tuổi bán cơm rang ở chợ mỗi tối, lãi gần 80 triệu đồng/tháng
- 18-05-2026Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nước
Mới đây, lực lượng Hải quan La Hồ thuộc Trung Quốc đã phát hiện và bắt giữ một hành khách nhập cảnh (di chuyển từ Hồng Kông vào nội địa) khi người này quấn quanh chân tổng cộng 1378 chiếc camera điện thoại cũ nhằm mục đích buôn lậu.
Tài khoản WeChat chính thức của Cục Hải quan Trung Quốc ngày 19 tháng 5 đưa tin, trong quá trình giám sát hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu, các nhân viên hải quan đã chú ý đến một người đàn ông đi vào khu vực kiểm soát nhưng không chủ động khai báo. Dù người này mặc một chiếc quần jean ống rộng, nhưng vùng chân lại lộ rõ những vết lồi lõm bất thường, bước đi cũng vô cùng gượng gạo. Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng đã ngay lập tức chặn hành khách này lại để kiểm tra.
Qua kiểm tra chi tiết, nhân viên hải quan phát hiện ở bắp chân bên phải của người đàn ông có 679 chiếc camera điện thoại cũ được cố định bằng băng keo trong suốt. Tiếp tục kiểm tra bắp chân bên trái, lực lượng chức năng phát hiện thêm 699 chiếc camera cũ cũng được quấn chặt bằng cách thức tương tự. Tổng số tang vật bị thu giữ từ hai chân của hành khách này lên tới 1378 chiếc.
Nguồn: HK01
Phụ nữ mới