Lạm phát cao ngất ngưởng khiến người dân phải mang balo tiền đi chợ, quốc gia thuộc G20 lần đầu tiên phát hành tờ tiền có mệnh giá cao nhất từ trước tới nay

Hôm 7/5, Ngân hàng trung ương Argentina (BCRA) lần đầu tiên đưa vào lưu hành tờ 10.000 peso mới (tương đương khoảng 11 USD).

Tờ tiền mới trị có giá trị gấp 5 lần so với tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trước đó là 2.000 peso (2,3 USD).

BCRA cho biết việc phát hành tiền có mệnh giá cao hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và cải thiện hoạt động hậu cần của hệ thống tài chính.

Thanh toán bằng tiền mặt hiện vẫn phổ biến ở Argentina - nền kinh tế thuộc nhóm G20. Người dân buộc phải mang theo một lượng lớn tờ tiền để thanh toán những khoản nhỏ hàng ngày và thậm chí phải mang theo ba lô để thanh toán những khoản lớn hơn.

Tờ 10.000 peso mới được in tại Trung Quốc bởi Tập đoàn In và Đúc tiền Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Chính phủ Argentina đã sử dụng các tờ tiền được in ở Trung Quốc, Brazil và Tây Ban Nha khi nhu cầu tiền mặt tăng cao khiến cơ sở đúc tiền quốc gia bị quá tải.

Ví dụ, số lượng tờ 1.000 peso đang lưu hành đã tăng gấp đôi trong năm qua lên hơn 6 tỷ, theo dữ liệu do tờ La Nación của Argentina tổng hợp.

Ngân hàng trung ương cho biết tờ tiền 20.000 peso sẽ bắt đầu được lưu hành vào cuối năm nay.

Đồng peso của Argentina đã giảm 95% giá trị trong 5 năm qua khi nước này trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đẩy tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 287% trong tháng 3.

Tổng thống Javier Milei – nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái, đã thực thi chính sách thắt lưng buộc bụng sâu rộng và ngăn chặn nhu cầu in tiền để bù đắp cho thâm hụt tài chính. Nhưng ngân hàng trung ương nước này vẫn tiếp tục in tiền để trả lãi cho một lượng lớn nợ ngắn hạn.

Cơ quan tiền tệ đã cắt giảm lãi suất chuẩn 5 lần kể từ khi Tổng thống Milei nhậm chức, từ 133% vào tháng 12 xuống chỉ còn 50%. Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Argentina đạt đỉnh điểm 26% vào tháng 12 và kể từ đó đã giảm xuống còn 11% tính đến tháng 3.

Theo Financial Times