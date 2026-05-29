Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 học sinh bị treo ngược nhiều giờ trên tàu lượn siêu tốc: Nghẹt thở từng giây giải cứu

| | Tài chính quốc tế

Chuyến đi thực tế ở trường đã trở thành ác mộng với 8 em học sinh cấp 2 và cấp 3.

Tại Galveston, Texas (Mỹ), các đội cứu hộ đã giải cứu 8 học sinh bị mắc kẹt trong nhiều giờ trên tàu lượn siêu tốc Iron Shark của Pleasure Pier vào thứ Năm (28/5).

Cảnh sát trưởng Sở Cứu hỏa Galveston, ông Mike Varela Jr. cho biết vào lúc 5:37 chiều, lực lượng cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi về tám hành khách đang mắc kẹt trên tàu lượn Iron Shark. Học khu Houston (HISD) xác nhận rằng tám hành khách liên quan đều là học sinh, những em này đang tham gia một chuyến đi thực tế do Trường Trung học cơ sở Energized for STEM Academy và Trường Trung học phổ thông STEM Academy tổ chức.

Các học sinh bị "treo lơ lửng" nhiều giờ đồng hồ

Vào tối thứ Năm, HISD đã gửi một tuyên bố có đoạn viết: "Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả học sinh, nhân viên và những người giám hộ đều an toàn. Ban giám hiệu nhà trường đang liên lạc trực tiếp với gia đình của tất cả các em học sinh có mặt trong chuyến đi."

Đội ngũ Eyewitness News đã xem lại video từ camera trực tiếp của chúng tôi tại Galveston và phát hiện ra rằng chuyến tàu đã dừng lại vào lúc 5:21 chiều.

Chiếc tàu lượn siêu tốc trên cầu tàu, Iron Shark, là chiếc tàu cao nhất và có một đoạn dốc nâng thẳng đứng dài khoảng 30 mét.

SkyEye13 cho thấy công viên giải trí đã đóng cửa trong suốt quá trình thực hiện công tác cứu hộ. Xe thang cứu hỏa số 1 của Sở Cứu hỏa Galveston đã chiếm không gian trên cầu tàu để cho phép những người ứng cứu đầu tiên thực hiện công tác giải cứu.

Công ty Landry's Inc., đơn vị sở hữu Pleasure Pier, xác nhận rằng thiết bị đã gặp trục trặc kỹ thuật nhưng đã dừng lại đúng như thiết kế trong những tình huống như thế này. Tuyên bố có đoạn viết: "Sự tập trung của chúng tôi ngay lập tức chuyển sang sự an toàn của khách hàng. Do đó, chúng tôi đã liên hệ với Sở Cứu hỏa để hỗ trợ, đảm bảo tất cả khách hàng được đưa ra khỏi thiết bị một cách an toàn. Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về thiết bị sẽ được thực hiện trước khi nó được đưa vào phục vụ trở lại."

Nguồn: ABC13

Máy bay bị nhiễu động, rung lắc như “tàu lượn siêu tốc trên không” khiến 2 người bị thương

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tránh nhắc Moscow là nguồn cung dầu thay thế nhưng nước thân Mỹ lại âm thầm mua 720.000 thùng dầu Nga

Tránh nhắc Moscow là nguồn cung dầu thay thế nhưng nước thân Mỹ lại âm thầm mua 720.000 thùng dầu Nga Nổi bật

Phát hiện 'kho báu' trị giá 300 tỷ USD trải dài 27.000 km² dưới biển, Campuchia tiếc nuối 'đứng nhìn' vì Thái Lan

Phát hiện 'kho báu' trị giá 300 tỷ USD trải dài 27.000 km² dưới biển, Campuchia tiếc nuối 'đứng nhìn' vì Thái Lan Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: Thước đo lạm phát then chốt tăng cao nhất 3 năm, khả năng Fed tăng lãi suất bỏ ngỏ

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: Thước đo lạm phát then chốt tăng cao nhất 3 năm, khả năng Fed tăng lãi suất bỏ ngỏ

14:22 , 29/05/2026
Cuộc chiến bất tận Iran đeo bám nhiều đời tổng thống Mỹ

Cuộc chiến bất tận Iran đeo bám nhiều đời tổng thống Mỹ

14:00 , 29/05/2026
Ông Putin thắng lớn ngay trước cửa nhà: Với thỏa thuận hạt nhân 16,5 tỷ USD, Nga vượt mặt Trung-Pháp-Hàn

Ông Putin thắng lớn ngay trước cửa nhà: Với thỏa thuận hạt nhân 16,5 tỷ USD, Nga vượt mặt Trung-Pháp-Hàn

13:40 , 29/05/2026
Iran tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ, nhiều tiếng nổ gần eo biển Hormuz

Iran tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ, nhiều tiếng nổ gần eo biển Hormuz

13:04 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên