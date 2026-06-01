Cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell gióng hồi chuông cảnh báo nước Mỹ

Đây là phát biểu công khai đầu tiên của ông Jerome Powell sau khi kết thúc nhiệm kỳ 8 năm làm chủ tịch Fed. Ông Powell nhấn mạnh: “Các thể chế dân chủ cần rất nhiều thời gian, công sức và sự kiên nhẫn để xây dựng ngân hàng trung ương. Nhưng cơ quan này có thể bị phá hủy nhanh chóng”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bài phát biểu chuẩn bị sẵn khi ông nhận Giải thưởng John F. Kennedy về Lòng dũng cảm do Quỹ Thư viện John F. Kennedy trao tặng.

Ông Powell kêu gọi xã hội phải bảo vệ những giá trị tốt đẹp của các thể chế cốt lõi như hệ thống tòa án, các trường đại học và ngân hàng trung ương. Ông Jerome Powell nhận định đây là những yếu tố then chốt quyết định sự thành công và vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế.

Giống như nhiều tổ chức khác, Fed đang phải trải qua một phép thử lớn, bao gồm nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, các yêu cầu đòi ông Jerome Powell từ chức và một cuộc điều tra hình sự nhắm vào chính ông.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell đã chính thức khép lại vào ngày 15/5 vừa qua. Người kế nhiệm ông là tân Chủ tịch Kevin Warsh đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22/5. Tuy nhiên, ông Jerome Powell vẫn quyết định tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc Fed.

Quyết định này xuất phát từ việc ông nhận thấy những mối đe dọa đối với tính độc lập của cơ quan này. Động thái này cũng trực tiếp ngăn chặn việc Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm thêm một thành viên mới vào ban lãnh đạo Fed ở thời điểm hiện tại.

Về mặt cấu trúc, Fed được xây dựng để đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ hoàn toàn độc lập với yếu tố chính trị. Cơ chế bất khả xâm phạm này phục vụ hiệu quả cho lợi ích công chúng và được cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa tôn trọng.

Ông Jerome Powell cảnh báo nếu bất kỳ chính quyền nào tìm được cách sa thải các quan chức Fed chỉ vì những bất đồng về chính sách, các chính quyền tương lai cũng sẽ làm điều tương tự. Khi đó, công chúng sẽ mất niềm tin vào quyết định của ngân hàng trung ương.

Khi công bố giải thưởng dành cho ông Jerome Powell vào đầu năm nay, đại diện Quỹ Thư viện John F. Kennedy khẳng định ông đã bảo vệ thành công một trong những thể chế phi chính trị quan trọng nhất của quốc gia. Ông cũng thể hiện lòng dũng cảm phi thường trước những rủi ro liên tục nhắm vào cá nhân và sự nghiệp.

Theo Reuters