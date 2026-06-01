Israel hạ lệnh, giá dầu tăng vọt 2%

Đà tăng diễn ra sau khi Israel lệnh cho quân đội tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon để tấn công nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Động thái này diễn ra bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn đã được công bố hơn 6 tuần trước.

Giá dầu WTI tương lai tăng 2,37 USD, tương đương 2,71%, lên mức 89,73 USD/thùng. Giá dầu Brent tương lai cũng tăng 2,16 USD, tương đương 2,37%, lên mức 93,28 USD/thùng.

Giao tranh leo thang ngay sau khi Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Lebanon tại Washington vào ngày 29/5. Điều này làm giảm kỳ vọng về việc Mỹ và Iran có thể sớm công bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.

Xung đột giữa Israel và Lebanon là hệ lụy lan rộng từ cuộc chiến Iran. Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 2/3 khi Hezbollah liên tục bắn tên lửa và thiết bị bay không người lái qua biên giới vào Israel để hỗ trợ đồng minh Iran. Hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào giữa tháng 4 nhưng vẫn tiếp tục các đợt đấu súng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định về đề xuất gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran vốn được công bố vào đầu tháng 4. Động thái này nhằm giúp các nhà đàm phán có thêm thời gian để tìm kiếm giải pháp chấm dứt vĩnh viễn xung đột, đồng thời giải quyết tranh chấp cốt lõi liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Israel sẽ là yếu tố then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Phía Iran cũng nhiều lần khẳng định phải đưa Hezbollah vào điều khoản thỏa thuận.

Trong khi đó, mối lo ngại về thủy lôi tại eo biển Hormuz đang ngày càng tăng lên. Đây là tuyến đường vận tải dầu khí huyết mạch của thế giới. Nhà phân tích Tony Sycamore thuộc công ty IG nhận định rủi ro này có thể làm chậm quá trình mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Điều này đồng nghĩa với việc áp lực nguồn cung trên thị trường dầu mỏ vẫn hiện hữu ngay cả sau khi tuyến đường hoạt động lại bình thường. Ông Sycamore cho biết thêm rằng ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận, thị trường cũng không thể ngay lập tức đón nhận nguồn cung dầu dồi dào.

