Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU đang cần Nga để tồn tại

| | Tài chính quốc tế

Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với các nước ngoài cho biết, châu Âu đang cần Nga để tồn tại.

"Đúng như dự đoán, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đang buộc Liên minh châu Âu (EU) phải thực tế hơn và bắt đầu sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Họ đang rất cần Nga để tồn tại", ông Dmitriev viết trên trang X của mình hôm 31/5.

Bình luận này được vị quan chức cấp cao Nga đưa ra sau khi tờ Bloomberg nói rằng EU đang cân nhắc tạm thời đóng băng mức giá trần đối với dầu mỏ Nga, nhằm ngăn chặn những cú sốc về giá năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông liên quan đến Iran đang diễn biến phức tạp.

Năm ngoái, EU đã thiết lập một cơ chế tự động đặt trần giá dầu Ural của Nga ở mức thấp hơn 15% so với giá thị trường cứ sau mỗi sáu tháng.

Mức trần hiện tại sẽ được xem xét lại vào mùa Hè tới. Cơ chế này cấm các công ty châu Âu cung cấp các dịch vụ như bảo hiểm và vận chuyển dầu với giá cao hơn mức trần.

Giá năng lượng đã tăng mạnh do xung đột xung quanh Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo Bloomberg, mức giá trần đối với dầu Nga dự kiến sẽ được nâng từ mức hiện tại là 60 USD (do Nhóm G7 đặt ra) lên 65 USD.

Để tránh điều này, EU đề xuất giữ nguyên mức giá trần ở mức hiện tại. Một lựa chọn khác là tạm dừng cơ chế tự động cho đến cuối năm.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa:
eu, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của một nền kinh tế G7: 246.000 người lũ lượt rời đất nước, người trẻ thở than ‘lương không đủ sống tại quê nhà’

Buồn của một nền kinh tế G7: 246.000 người lũ lượt rời đất nước, người trẻ thở than ‘lương không đủ sống tại quê nhà’ Nổi bật

Máy bay đột ngột vỡ tung thành nghìn mảnh trên độ cao 10.000 mét, toàn bộ 298 người trong khoang thiệt mạng, trở thành trang sử tang thương nhất lịch sử hàng không

Máy bay đột ngột vỡ tung thành nghìn mảnh trên độ cao 10.000 mét, toàn bộ 298 người trong khoang thiệt mạng, trở thành trang sử tang thương nhất lịch sử hàng không Nổi bật

Châu Âu tiết kiệm 60 tỷ USD nhờ năng lượng tái tạo

Châu Âu tiết kiệm 60 tỷ USD nhờ năng lượng tái tạo

08:29 , 01/06/2026
EU mở rộng lệnh trừng phạt đối với phong trào Hamas và Jihad

EU mở rộng lệnh trừng phạt đối với phong trào Hamas và Jihad

07:45 , 01/06/2026
Nguồn gốc tiếng nổ bí ẩn vang lên ở Mỹ khiến cư dân hoảng sợ

Nguồn gốc tiếng nổ bí ẩn vang lên ở Mỹ khiến cư dân hoảng sợ

07:20 , 01/06/2026
Nước Mỹ run sợ trước thế lực mới trong một lĩnh vực quan trọng từ Trung Quốc, thừa nhận đã mất quyền kiểm soát

Nước Mỹ run sợ trước thế lực mới trong một lĩnh vực quan trọng từ Trung Quốc, thừa nhận đã mất quyền kiểm soát

06:36 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên