EU mở rộng lệnh trừng phạt đối với phong trào Hamas và Jihad

Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào nhóm vũ trang Hamas và phong trào Hồi giáo Palestine Jihad.

(Ảnh minh họa: EU)

EU cho biết họ đã đưa 10 thành viên của Bộ Chính trị Hamas - cơ quan lãnh đạo chính trị cao nhất phong trào Palestine này - vào danh sách cấm đi lại và đóng băng tài sản, cấm trực tiếp hay gián tiếp cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế cho những người có tên trong danh sách.

Những người có tên trong danh sách trừng phạt của EU gồm: Nizar Mohammed Awadallah, Mohammad Nazzal, Husam Badran, Khaled Mashal, Khalil Al-Hayya, Muhammad Ismail Darwish, Zaher Jabarin, Abu Khalil Al-Quds, Fathi Hamad và Moussa Abu Marzouk.

Một thông cáo báo chí cho biết: "Với tư cách là những người ra quyết định của tổ chức, các thành viên của Bộ Chính trị Hamas biết rõ về việc lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện các hành động bạo lực của nhóm này. Những người này đã tích cực bảo vệ và biện minh cho những hành động bạo lực đó, thường xuyên công khai cảnh báo và đe dọa về các cuộc tấn công trong tương lai".

Đám tang của Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh Lữ đoàn Qassam của Hamas, tại thành phố Gaza, ngày 16/5/2026 (Ảnh: AP)

Liên minh châu Âu khẳng định duy trì cam kết giúp đảm bảo một nền hòa bình lâu dài ở Gaza - khu vực đã bị tàn phá trong cuộc xung đột đẫm máu với Israel bắt đầu sau các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023.

"Việc giải giáp Hamas là điều kiện tiên quyết và thiết yếu để đạt được tiến bộ theo hướng này" - theo EU.

Trong một tuyên bố riêng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 4 thực thể và 3 cá nhân khác. Theo Hội đồng Bảo an, các thực thể và cá nhân nói trên là người định cư cực đoan của Israel và tổ chức ủng hộ họ vì các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống đối với người Palestine ở Bờ Tây.

Đầu tuần này, Israel cho biết lực lượng nước này đã tiêu diệt Mohammed Odeh - tân lãnh đạo của cánh quân sự Hamas. Ông Odeh được cho là đã tiếp quản vị trí người đứng đầu Lữ đoàn Al-Qassam sau cái chết của lãnh đạo tiền nhiệm Izz al-Din al-Haddad vào đầu tháng 5 này. Theo quân đội Israel, ông ta là mục tiêu của một cuộc tấn công vào thành phố Gaza sau nhiều tháng theo dõi tình báo và hoạt động.

Theo Quỳnh Chi

VTV

