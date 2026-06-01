Iran tuyên bố không nhượng bộ khi Mỹ siết chặt đề xuất hòa bình

Tờ New York Times và Axios đưa tin ngày 30/5, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lại một bản đề xuất mới để Iran xem xét, với các điều khoản “khắc nghiệt” hơn, mặc dù chi tiết vẫn chưa rõ ràng.

Ở thời điểm hiện tại, bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với các bản đề xuất đều có thể làm trì hoãn thêm một thoả thuận nhằm chính thức chấm dứt xung đột ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.

Bình luận về thông tin này, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói trong một video được phát sóng trên truyền hình nhà nước: “Chúng tôi sẽ không phê duyệt bất kỳ thoả thuận nào, cho đến khi chắc chắn rằng quyền của người dân Iran được tôn trọng. Không thể tin tưởng vào lời nói của đối phương”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các ưu tiên của ông bao gồm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và mở lại tuyến đường vận chuyển Hormuz bị phong tỏa.

“Điều đảm bảo duy nhất mà tôi cần là sẽ họ không có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý với điều đó”, ông nói với con dâu Lara Trump trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên chương trình của bà trên Fox News vào tối 30/5.

Nhưng Tehran trước đây đã bày tỏ nghi ngờ về những tuyên bố của ông Trump, và hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề then chốt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 31/5 cho biết, quân đội Israel cũng đã vượt qua sông Litani và giương cao cờ Israel trên pháo đài chiến lược thời trung cổ Beaufort ở miền nam Li-băng.

Iran cho biết, nước này cần được giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng trước khi tham gia các cuộc đàm phán thực chất về chương trình hạt nhân của mình. Iran cũng bác bỏ những bình luận trước đó của ông Trump, rằng kho dự trữ uranium làm giàu của Iran sẽ bị phá hủy.

Tehran nhấn mạnh, Li-băng phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào, bất chấp giao tranh đang diễn ra khi Israel mở rộng các hoạt động chống lại nhóm phiến quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Li-băng.

Sau khi ra tín hiệu rằng một thỏa thuận sắp đạt được, ông Trump đã có giọng điệu ít khẩn trương hơn, ám chỉ đến việc tái khởi động hành động quân sự trong cuộc phỏng vấn trên Fox News .

"Tôi không vội”, ông nói. "Nếu chúng ta không đạt được điều mình muốn, chúng ta sẽ kết thúc theo một cách khác”.