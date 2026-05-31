Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án cầu gần 44 tỷ đồng chậm tiến độ gần chục năm, người dân liều mình băng qua sông mỗi mùa lũ lụt, than "không biết phải đợi đến bao giờ"

| | Tài chính quốc tế

Chín năm sau khi khởi công xây dựng, người dân nơi đây vẫn phải liều mình băng qua sông.

Dự án cầu gần 44 tỷ đồng chậm tiến độ gần chục năm, người dân liều mình băng qua sông mỗi mùa lũ lụt, than "không biết phải đợi đến bao giờ"- Ảnh 1.

Một cây cầu đang xây dựng bắc qua sông Chandi ở phường 3, thành phố Chandrapur, huyện Rautahat, miền nam Nepal, đã trở thành một trường hợp điển hình về sự tắc trách của nhà thầu và sự thờ ơ của chính quyền, khi dự án vẫn chưa hoàn thành dù đã khởi công gần 10 năm trước, tờ Kathmandu Post đưa tin.

Dự án được trao cho liên doanh Pappu Shivshankar theo hợp đồng trị giá 253,6 triệu rupee (gần 44 tỷ VNĐ). Việc xây dựng cây cầu 11 nhịp chính thức bắt đầu sau khi thỏa thuận được ký kết vào ngày 15/7/2017, với cam kết hoàn thành dự án vào ngày 16/7/2019.

Tuy nhiên, nhiều năm sau, cây cầu vẫn chưa hoàn thành.

Văn phòng Ban Đường bộ đã gia hạn thời hạn dự án 5 lần, lần gần nhất là đến cuối năm tài chính hiện tại vào giữa tháng 7/2026. Ngay cả khi thời hạn mới nhất đang đến gần, các quan chức thừa nhận tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu.

Cây cầu được coi là huyết mạch đối với người dân vùng Gaindatar hẻo lánh ở vùng đồi Chure. Việc dự án chậm tiến độ khiến người dân địa phương vẫn bị cô lập, khó tiếp cận trụ sở huyện, chợ, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu khác.

Trong mùa mưa, lũ lụt ở sông Chandi thường xuyên làm gián đoạn giao thông trong khu vực, buộc người dân phải băng qua vùng nước nguy hiểm với rủi ro lớn.

Sự bức xúc của người dân địa phương ngày càng gia tăng qua nhiều năm. Vào tháng 5/2023, người dân Gaindatar đã lên tiếng phản đối, gây áp lực buộc chính quyền phải hoàn thành dự án. Họ cũng thành lập một ủy ban đấu tranh và yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, cũng như có biện pháp đối với nhà thầu, kỹ sư và các quan chức tại Văn phòng Phân khu Đường bộ Chandranigahapur.

Trước khi nổ ra biểu tình, người dân đã gửi kiến nghị đến văn phòng đường bộ 3 lần.

Ông Govinda Timilsina, điều phối viên của ủy ban đấu tranh địa phương, bức xúc: “Chúng tôi không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu nữa”.

Mới đây, nghị sĩ Ganesh Paudel thuộc đảng Rastriya Swatantra Party đã thị sát công trường xây dựng và kêu gọi cả nhà thầu lẫn các quan chức đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Kathmandu Post﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Nepal

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khoan xuống bãi đất gần suối, phát hiện mỏ vàng 104 tấn cùng 24 tấn bạc, lập kỷ lục cả nước

Khoan xuống bãi đất gần suối, phát hiện mỏ vàng 104 tấn cùng 24 tấn bạc, lập kỷ lục cả nước Nổi bật

Đang gặp khó, Campuchia đón tin vui từ Trung Quốc

Đang gặp khó, Campuchia đón tin vui từ Trung Quốc Nổi bật

Thiên thạch nổ lớn trên bầu trời Mỹ, năng lượng tương đương 300 tấn thuốc nổ TNT

Thiên thạch nổ lớn trên bầu trời Mỹ, năng lượng tương đương 300 tấn thuốc nổ TNT

13:43 , 31/05/2026
Cơn sốt đầu tư chứng khoán của người trẻ Hàn Quốc

Cơn sốt đầu tư chứng khoán của người trẻ Hàn Quốc

13:09 , 31/05/2026
Iran nhắc tới 12 tỉ USD; ông Donald Trump cứng rắn

Iran nhắc tới 12 tỉ USD; ông Donald Trump cứng rắn

12:21 , 31/05/2026
Trung Quốc dựng 'lá chặn hạt nhân' khổng lồ giữa sa mạc

Trung Quốc dựng 'lá chặn hạt nhân' khổng lồ giữa sa mạc

11:44 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên