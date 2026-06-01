Nguồn gốc tiếng nổ bí ẩn vang lên ở Mỹ khiến cư dân hoảng sợ

Hình ảnh vụ nổ.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), thiên thạch đã phát nổ trên vùng đông bắc Massachusetts và đông nam New Hampshire lúc 14h06 ngày 30/5.

Vào thời điểm đó, thiên thạch đang di chuyển với tốc độ 120.700 km/h ở độ cao 64 km.

Thiên thạch thường di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh, tạo ra sóng áp suất khi chúng bốc cháy và vỡ vụn trong khí quyển, có thể tạo ra tiếng nổ siêu âm lớn có thể nghe thấy trên mặt đất.

Đáng chú ý, năng lượng giải phóng khi thiên thạch vỡ vụn ước tính tương đương khoảng 300 tấn thuốc nổ TNT. Điều này giải thích cho những tiếng nổ lớn khiến cư dân hoảng sợ. Người dùng mạng xã hội cho biết, vụ nổ mạnh đến mức nhà cửa rung chuyển.

Tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều người hoảng sợ.

NASA khẳng định, thiên thạch này không liên quan đến bất kỳ trận mưa sao băng nào, là một vật thể tự nhiên chứ không phải là mảnh vỡ không gian hay vệ tinh quay trở lại khí quyển.

