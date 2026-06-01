Chưa kịp hưởng trọn cú hích dầu mỏ, Nga sắp chịu cú sốc mới

Theo các nguồn thạo tin, EU hiện áp dụng cơ chế động đối với dầu Urals của Nga, cứ mỗi 6 tháng, mức trần sẽ tự điều chỉnh xuống thấp hơn 15% so với giá thị trường trung bình của Urals trong giai đoạn tham chiếu. Mức trần hiện tại là 44,10 USD/thùng, có hiệu lực từ ngày 1/2/2026 và sẽ được rà soát lại vào mùa hè năm nay.

Theo quy định, các doanh nghiệp châu Âu bị cấm cung cấp dịch vụ như bảo hiểm, vận tải hay môi giới cho dầu Nga nếu dầu đó được bán cao hơn ngưỡng này.

Vấn đề nằm ở chỗ giá dầu đang tăng vọt vì xung đột liên quan đến Iran và việc eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng. Nếu giữ nguyên cơ chế động, đợt rà soát tháng 7 có thể đẩy trần giá dầu Nga lên ít nhất 65 USD/thùng, cao hơn cả mức 60 USD/thùng từng được Nhóm G7 áp dụng trước đây.

Điều đó đồng nghĩa cơ chế trừng phạt có thể vô tình nới lỏng đúng lúc Moscow đang hưởng lợi lớn từ giá dầu cao. Vì vậy, phương án đang được EU xem xét là giữ nguyên trần giá ở mức 44,10 USD/thùng, hoặc đình chỉ việc tăng tự động đến hết năm, hoặc chỉ cho phép tăng tối đa lên lại mức 60 USD/thùng để khớp với G7.

Ý tưởng này sẽ là một phần của gói trừng phạt thứ 21 mà EU đang chuẩn bị nhằm vào Nga. Theo các nguồn tin châu Âu, Brussels muốn hoàn tất và chính thức trình gói biện pháp mới vào đầu tháng 6. Các đại sứ thành viên EU đã được thông báo sơ bộ về kế hoạch trong tuần trước.

Ngoài trần giá dầu, gói mới có thể mở rộng trừng phạt sang nhiều lĩnh vực khác. Các mục tiêu được thảo luận gồm thêm ngân hàng Nga, các nhà giao dịch dầu, nhà máy lọc dầu, công ty tiền mã hóa ở nước thứ ba bị nghi giúp Moscow lách lệnh cấm, cùng khoảng 20 tàu nữa trong “hạm đội bóng tối” mà Nga dùng để vận chuyển dầu ra thị trường quốc tế. Về lâu dài, cơ chế này có thể còn được mở rộng sang cả các tàu chở LNG nhằm ngăn Nga hình thành “hạm đội bóng tối” cho khí hóa lỏng.

Tuy vậy, một biện pháp mạnh hơn là cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải đối với dầu Nga nhiều khả năng vẫn chưa được đưa vào gói lần này. Lý do là một số nước thành viên, đặc biệt các quốc gia có đội tàu lớn hoặc nhạy cảm với biến động năng lượng, vẫn phản đối nếu không có sự hậu thuẫn rộng hơn từ G7. Trên thực tế, các thay đổi với cơ chế trần giá dầu Nga từ trước đến nay luôn là chủ đề nhạy cảm với những nước như Hy Lạp hay Malta, vốn có lợi ích lớn trong lĩnh vực vận tải biển.

Song song với đó, EU cũng đang bàn các biện pháp mới đối với thương mại và tài chính như siết xuất khẩu một số khoáng sản, kim loại và quặng dùng cho ngành hàng không vũ trụ Nga và sản xuất UAV, kiểm soát khoảng 20 công ty ở Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Á bị nghi vẫn cung cấp hàng hóa hạn chế cho Nga.

Đồng thời, khối này cũng xem xét các cách hỗ trợ Euroclear sau khi một tòa án Nga mở đường cho Ngân hàng Trung ương Nga có thể đòi tài sản của tổ chức này. Đây là vấn đề nhạy cảm vì EU vẫn đang phong tỏa khoảng 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn được giữ qua Euroclear và muốn duy trì đóng băng số tài sản này cho đến khi chiến tranh kết thúc và Nga bồi thường cho Ukraine.