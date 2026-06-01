Cuba quyết định bỏ một việc quan trọng trên toàn quốc, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn người

Người dân Cuba tham gia cuộc mít tinh tại thủ đô La Habana sáng 16/4/2026, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyên bố bản chất XHCN của Cách mạng Cuba.

Ông Walter Baluja García, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đại học Cuba, ngày 19/5 cho biết nước này sẽ tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học. Thay vào đó, Cuba sẽ chuyển sang xét bằng học bạ. Ba đợt xét tuyển trên toàn quốc kéo dài từ ngày 20/5 đến ngày 2/7.

Theo Bộ Giáo dục đại học Cuba, ngoài hơn 4.000 suất học được phân bổ trước thông qua các cuộc thi hoặc bài kiểm tra năng khiếu, Bộ sẽ đảm bảo chỗ học cho hơn 32.000 học sinh dự bị đại học tại hơn 100 ngành nghề. Đồng thời, cơ quan này cũng dự kiến hơn 47.000 suất cho các khóa học từ xa.

Đồng thời, các quan chức Cuba thông báo năm học sẽ kết thúc sớm vào khoảng ngày 15 – 30/6 (tức là sớm hơn 15 ngày so với thông lệ). Lịch kết thúc năm học sẽ diễn ra dần dần và không có nghĩa là đóng cửa hoàn toàn các trung tâm giáo dục ngay lập tức. Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục sẽ vẫn mở cửa cho các hoạt động bổ trợ, đánh giá và các quy trình thông tin.

Trong khi đó, riêng khối giáo dục đặc biệt bế giảng ngay trong tháng 5 để học sinh đỡ phải di chuyển.

Lễ tốt nghiệp tại các trường học được tổ chức ngay trong khuôn viên hoặc tại khu dân cư. Tương tự, các trường năng khiếu thể thao và nghệ thuật sẽ kết thúc chương trình học văn hóa sớm để chuyển sang các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Cuba giảm số ngày học trực tiếp

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Naima Ariatne Trujillo Barreto, trước mắt ngành giáo dục Cuba sẽ tập trung mọi nguồn lực cho các khối lớp cuối cấp (lớp 6, 9, 12). Bà Naima Ariatne Trujillo Barreto khẳng định rằng những thay đổi đột xuất có thể gây ra lo ngại nhất định. Tuy nhiên, các quyết định đã được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Cuba thiếu nhiên liệu trầm trọng, vì chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kinh tế. Học sinh và giáo viên cũng phải đi bộ những quãng đường rất dài để đến trường. Thậm chí, nhiều địa phương phải cắt giảm chỉ tiêu bán trú và giảm số ngày học trực tiếp.

Ở bậc đại học ở Cuba, nhiều trường đã chuyển sang học trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Thầy và sinh viên cũng phải dạy và học trong tình trạng mất điện và mất nước sinh hoạt ở nhà.

Bộ trưởng Naima Ariatne Trujillo Barreto cho biết, sự điều chỉnh này là vì khó khăn về kết nối và vận chuyển. Điều này buộc nhà trường phải ưu tiên sinh viên năm cuối và sắp xếp lại lịch học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cuba nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh hệ thống giáo dục cho phù hợp với điều kiện của đất nước, ưu tiên hỗ trợ cho những học sinh dễ bị tổn thương, đồng thời bảo đảm tính liên tục của quá trình giáo dục thông qua các mô hình học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến và dựa vào cộng đồng.

Thực tế, giáo dục đại học ở Cuba là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vấn đề do tình trạng thiếu nhiên liệu gây ra. Phần lớn các trường ở Cuba đã chuyển sang mô hình giảng dạy và học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Kỳ thi đại học ở Cuba bao gồm ba môn là Toán, tiếng Tây Ban Nha và Lịch sử Cuba. Mỗi môn thi vào một ngày riêng và thường diễn ra vào tháng 5. Theo quy trình xét tuyển ở Cuba, các suất học sẽ dành cho thí sinh đạt từ 60/100 điểm mỗi môn trở lên ở cả ba môn. Sau đó là những thí sinh đủ điều kiện nhưng không trúng tuyển ở vòng đầu và đến nhóm trượt từ một môn trở lên.

Bài tham khảo nguồn: Granma, Cuba Debate, Escambray