Bỏ học cấp 3, chàng trai 9X kiếm hơn 5 tỷ đồng mỗi năm từ công việc không thể bị AI thay thế

Trong bối cảnh hàng loạt nhân viên văn phòng đang lo lắng trước làn sóng sa thải do trí tuệ nhân tạo (AI), một bộ phận không nhỏ người Mỹ lại đang tái khám phá giá trị của những công việc tay chân không thể bị tự động hóa. Từ thợ điện, thợ hàn cho đến thợ mộc, các ngành nghề lao động kỹ thuật đang trải quan “thời hoàng kim” mới trên thị trường việc làm khi chúng mang lại mức lương sáu chữ số, sự ổn định lâu dài và một lộ trình sự nghiệp không hề đòi hỏi bằng đại học.

Đối với Matt Panella, quyết định rẽ hướng sang con đường này đã nhanh chóng biến một cậu học sinh bỏ học giữa chừng thành một người có thu nhập đáng mơ ước.

Năm 15 tuổi, đứng giữa áp lực phải kiếm tiền nuôi gia đình từ cha mẹ và lời khuyên tiếp tục học lên cấp 3 để vào đại học từ nhà trường, Panella đã đưa ra một quyết định táo bạo: bỏ học để đến các công trường xây dựng, nối nghiệp thế hệ thợ mộc của gia đình.

Panella bắt đầu từ vị trí một lao động phổ thông với mức lương chỉ 8 USD/giờ, làm những công việc như dọn rác, sắp xếp công trường và hỗ trợ bất cứ thứ gì thợ chính cần. Cậu học cách lắp đặt phần cứng, làm mái nhà bằng cách quan sát những người đi trước và tự trau dồi kiến thức qua các diễn đàn trực tuyến.

Sự kiên trì đã mang lại quả ngọt. Panella đạt được mức lương 18 USD/giờ năm 18 tuổi và 30 USD/giờ năm 21 tuổi. Từ tuổi 22, thu nhập chạm mốc 200.000 USD/năm (5,2 tỷ USD) nhờ kết hợp công việc xây dựng và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Người thợ mộc trẻ, hiện 29 tuổi, đã sở hữu kênh YouTube @MattBangsWood với gần 500.000 người đăng ký và hơn 151.000 người theo dõi trên Instagram.

Theo báo cáo năm 2025 của FlexJobs, 62% nhân viên văn phòng sẵn sàng đổi việc sang làm nghề kỹ thuật nếu điều đó đảm bảo sự ổn định và mức lương tốt hơn.

Khảo sát của Indeed năm 2026 cho thấy mức lương trung bình toàn ngành tại Mỹ là 35,84 USD/giờ, nhưng riêng ngành xây dựng, con số này lên tới 40,52 USD/giờ. Tại California, thợ mộc chính có thể kiếm 50 USD/giờ (khoảng 104.000 USD/năm).

Thế hệ trẻ đang dẫn đầu xu hướng. Số lượng Gen Z học các ngành nghề xây dựng tăng 23% chỉ trong giai đoạn 2022–2023.

Sự quan tâm quay trở lại với các ngành nghề lao động chân tay xuất hiện vào một thời điểm không thể thích hợp hơn cho nền kinh tế Mỹ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, tính đến giữa năm 2025, ngành xây dựng có tới 306.000 vị trí việc làm trống.

Đặc biệt, do sự bùng nổ hạ tầng phục vụ cho kỷ nguyên AI như các trung tâm dữ liệu, Hiệp hội các nhà thầu và xây dựng Mỹ (ABC) dự báo ngành này sẽ cần thêm tới 456.000 lao động mới vào năm 2027.