Iran xác nhận nhân vật quyền lực số 2 bị sát hại

Văn phòng của ông Larijani cho biết ông thiệt mạng cùng với con trai mình là Mortaza và cấp phó phụ trách an ninh Alireza Bayat. Theo đài RT, sự ra đi của ông sau đó cũng được xác nhận trên tài khoản mạng xã hội X chính thức.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani. Ảnh: AP

Cơ quan truyền thông Sepah của IRGC đã ca ngợi ông Larijani là "một trong những chính trị gia nổi tiếng và tài giỏi nhất tại Iran".

Là cựu chủ tịch quốc hội, ông Ali Larijani từng là cố vấn cấp cao cho Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, người cũng đã thiệt mạng trong làn sóng không kích đầu tiên của Mỹ và Israel vào ngày 28-2.

Truyền thông phương Tây mô tả ông Larijani là chính trị gia quyền lực thứ hai chỉ sau ông Khamenei và là nhà lãnh đạo thực quyền của Iran trong giai đoạn lựa chọn người kế nhiệm ông Khamenei.

Trước đó vào hôm 17-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố ông Larijani đã bị "sát hại" cùng với Tướng Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng dân quân Basij của Iran. Phía Iran cũng đã xác nhận cái chết của ông Soleimani ngay sau đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã liệt kê việc thay đổi chế độ tại Iran là một trong những mục tiêu cuộc xung đột.

Tuy nhiên, các quan chức Iran lập luận việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei lên kế vị cha mình là ông Ali Khamenei đã minh chứng cho việc các vụ ám sát giới lãnh đạo không thể khiến chính quyền sụp đổ.

Trong khi đó, quân đội Israel đã tuyên bố sẽ săn lùng và tiêu diệt tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin phát biểu: "Chúng tôi không có thông tin về ông Mojtaba Khamenei, không nghe thấy, cũng không nhìn thấy ông ta nhưng tôi có thể khẳng định một điều: chúng tôi sẽ truy lùng, tìm ra và tiêu diệt ông ta".