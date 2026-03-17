Rộ tin Mỹ, Iran nối lại kênh liên lạc giữa lúc xung đột leo thang

CNN dẫn lời hai quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, các quan chức Iran đã liên hệ trực tiếp với đặc phái viên về vấn đề Trung Đông, ông Steve Witkoff, và một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump trong những ngày gần đây nhằm tìm cách mở lại kênh ngoại giao.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo nhóm trợ lý, rằng ông không muốn tiến hành đàm phán ở thời điểm hiện tại.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi phủ nhận việc có bất kỳ liên hệ nào gần đây với đặc phái viên Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Hai (16/3), ông cho biết: "Lần liên lạc cuối cùng của tôi với ông Witkoff là trước khi Mỹ quyết định chấm dứt ngoại giao bằng một cuộc tấn công quân sự bất hợp pháp vào Iran. Bất kỳ tuyên bố nào trái ngược dường như chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng các nhà kinh doanh dầu mỏ và công chúng".

Khi được hỏi về tuyên bố này, một quan chức Mỹ khẳng định ông Araghchi "nói không đúng sự thật" và khẳng định chính ông là người chủ động liên lạc với ông Witkoff.

Trong khi đó, trang tin Axios đưa tin rằng, ông Araghchi đã gửi tin nhắn trực tiếp cho ông Witkoff, với nội dung tập trung vào việc chấm dứt xung đột.

Theo trang Drop Site News , ông Witkoff đã gửi tin nhắn cho ông Araghchi, tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran "phớt lờ" các tin nhắn của đặc phái viên Nhà Trắng.

Phía Mỹ khẳng định việc nối lại liên lạc xuất phát từ Iran, song nhấn mạnh Washington "không đàm phán" ở thời điểm hiện tại. Các nguồn tin không tiết lộ số lượng cũng như nội dung cụ thể của các trao đổi.

Tổng thống Trump hôm 16/3 cho biết Iran đã liên lạc với Mỹ nhưng chưa rõ liệu các quan chức Iran tham gia có được ủy quyền để thực hiện thỏa thuận hay không.

"Họ muốn đạt được thỏa thuận. Họ đang liên hệ với chúng tôi... nhưng chúng tôi không biết họ là ai", ông Trump nói, đồng thời cho biết không phản đối khả năng đàm phán "vì đôi khi có thể mang lại kết quả tích cực".

Tuy vậy, Tổng thống Trump bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Tehran, đồng thời cho rằng chưa rõ ai đang thực sự đưa ra quyết định tại Iran trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao đã thiệt mạng. Ông cũng đề cập đến việc lãnh đạo tối cao mới, Mojtaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện công khai.

Một quan chức cấp cao của Mỹ đã bác bỏ yêu cầu "bồi thường" của Iran như một phần của thỏa thuận hòa bình, nhưng cho biết ông Trump sẵn sàng xem xét một thỏa thuận cho phép Iran "hội nhập với phần còn lại của thế giới và kiếm tiền từ dầu mỏ của họ".

Trong những ngày qua, Iran nhiều lần tuyên bố công khai, rằng họ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào với chính quyền Tổng thống Trump. Các quan chức cho biết Tehran không quan tâm đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, mà muốn có sự đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải mang tính lâu dài.