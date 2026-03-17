Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ đề xuất tạo ra một eo biển mới bằng loạt vụ nổ hạt nhân

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich đã khởi xướng một sáng kiến quan trọng thu hút sự chú ý ngay lập tức của cộng đồng quốc tế và các chuyên gia địa chính trị.

Trong tuyên bố gần đây, chính trị gia có tầm ảnh hưởng này kêu gọi giới lãnh đạo Mỹ xem xét lại cách tiếp cận chiến lược của mình đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng và sự ổn định của các tuyến thương mại toàn cầu.

Theo ông Gingrich, Hoa Kỳ nên ngừng tập trung vào cuộc đấu tranh không hồi kết để kiểm soát eo biển Hormuz, vốn vẫn là một trong những điểm căng thẳng nhất trên bản đồ thế giới do các mối đe dọa thường trực từ các đối thủ trong khu vực.

Thay vì lãng phí nguồn lực khổng lồ vào sự hiện diện quân sự và những hoạt động ngoại giao ở một khu vực bất ổn, cựu nghị sĩ Gingrich đề xuất một giải pháp kỹ thuật triệt để. Ông chủ trương tạo ra một tuyến đường thủy thay thế đi qua lãnh thổ của các quốc gia thân thiện.

Mỹ sẽ tạo ra một eo biển mới thông qua những vụ nổ hạt nhân có kiểm soát?

Khía cạnh gây sốc nhất của đề xuất nói trên là phương pháp thực hiện dự án. Chính trị gia này đề nghị sử dụng các vụ nổ hạt nhân hòa bình để nhanh chóng và hiệu quả tạo ra một kênh đào nhân tạo.

Ông Gingrich nhấn mạnh rằng công nghệ hiện đại cho phép những mục tiêu đầy tham vọng như vậy trở thành một giải pháp khả thi cho bế tắc địa chính trị kéo dài.

Lập luận này gợi nhớ đến các dự án từ giữa thế kỷ 20, chẳng hạn như chương trình Plowshare của Mỹ, vốn đã nghiêm túc xem xét việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho các dự án xây dựng quy mô lớn.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, những ý tưởng như vậy đang phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ các nhà bảo vệ môi trường và giới chuyên gia an toàn hạt nhân - những người chỉ ra những hậu quả môi trường thảm khốc và vi phạm các hiệp ước quốc tế.