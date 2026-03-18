Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, đáp trả lời đe dọa của Mỹ

Ông Ibrahim Zolfaghari, Người phát ngôn IRGC.

“An ninh trong khu vực đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các hành động của liên minh phương Tây, và giờ đây, tuyến đường thủy, nơi vận chuyển một phần đáng kể lượng dầu xuất khẩu toàn cầu sẽ không thể trở lại hoạt động như bình thường”, Ibrahim Zolfaghari, Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ngày 17/3 tuyên bố.

Theo quan chức cấp cao này, Cộng hòa Hồi giáo đã thành công trong việc ngăn chặn kế hoạch của các đối thủ, và dự định theo đuổi chiến lược đối đầu cứng rắn, sử dụng tất cả các đòn bẩy ảnh hưởng sẵn có đối với thương mại và an ninh quốc tế.

Ông Zolfaghari cũng đã xuất hiện trên truyền thông, và đưa ra bình luận về những phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu bằng tiếng Anh, Người phát ngôn IRGC nhấn mạnh, kết quả thực sự của bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào chỉ được quyết định trên chiến trường, chứ không phải trên mạng xã hội.

Người phát ngôn IRGC cáo buộc giới lãnh đạo và chỉ huy quân đội Mỹ không dám tiếp cận các khu vực giao tranh trực tiếp, mà thích tiến hành chiến tranh ảo hơn.

Ông Zolfaghari đề nghị Tổng thống Trump thay đổi lời lẽ của mình, lưu ý, tình hình hiện tại nên được mô tả là "nỗi sợ hãi tột độ" hơn là "cơn giận dữ tột độ", ám chỉ sự thiếu quyết đoán của Mỹ trước một mối đe dọa thực sự.

Tình hình xung quanh eo biển Hormuz đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng trên thị trường năng lượng toàn cầu, vì việc phong tỏa tuyến đường này đe dọa một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng, họ sẽ không nhượng bộ cho đến khi áp lực từ bên ngoài chấm dứt.

Giọng điệu quyết đoán trong các tuyên bố của Iran cho thấy sự chuyển sang một giai đoạn leo thang mới, nơi các kênh ngoại giao gần như hoàn toàn được thay thế bằng các mối đe dọa trực tiếp và phô trương sức mạnh.

Các chuyên gia lưu ý, việc sử dụng tiếng Anh của đại diện IRGC nhằm mục đích làm suy yếu tinh thần của công chúng Mỹ, và thể hiện sự tự tin của Iran vào vị thế của mình ở Trung Đông.