Bất đồng về Iran, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ từ chức

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent ngày 17/3 tuyên bố từ chức, cho biết ông không thể ủng hộ cuộc chiến của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran.

Ông Joe Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, phát biểu trong một cuộc tranh luận trước Quốc hội, ngày 7/10/2024, ở Portland. (Ảnh: AP/Jenny Kane)

Ông Kent viết trên mạng xã hội rằng Iran “không gây ra mối đe dọa cận kề đối với nước Mỹ”, đồng thời cho rằng “rõ ràng chúng ta đã khởi phát cuộc chiến này do sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang có ảnh hưởng tại Mỹ”.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay sau đó.

Ông Kent được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào vị trí này hồi tháng 7 năm ngoái với tỷ lệ phiếu 52-44.

Trên cương vị Giám đốc NCTC, ông đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm phân tích và phát hiện các mối đe dọa khủng bố. Trước khi gia nhập chính quyền Tổng thống Trump, ông Kent từng hai lần tranh cử Quốc hội tại bang Washington nhưng không thành công. Ông cũng từng phục vụ trong quân đội với 11 lần được triển khai trong lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi xanh (Green Beret), trước khi làm việc tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Trước đó, sau làn sóng không kích đầu tiên nhằm vào Iran, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ hành động trước “mối đe dọa cận kề”. Các quan chức trong chính quyền cũng nói Washington đáp trả nguy cơ Iran chuẩn bị tấn công phủ đầu lực lượng Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, những nhận định này mâu thuẫn với các báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội, trong đó các quan chức quốc phòng cho biết Iran không có kế hoạch tấn công nếu không bị đánh trước.

Lý do mà ông Trump đưa ra cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cũng liên tục thay đổi, từ bảo vệ người biểu tình tại Iran hồi tháng 1, đến ngăn chặn nguy cơ Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa, cũng như loại bỏ một chính quyền bị cáo buộc hậu thuẫn các nhóm khủng bố chống Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Mỹ thậm chí từng kêu gọi người dân Iran “giành lại quyền kiểm soát đất nước”, trong khi các quan chức cấp cao lại khẳng định chiến dịch quân sự không nhằm mục tiêu thay đổi chế độ.