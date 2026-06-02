Người quyền lực nhất OpenAI không phải Sam Altman mà là một đại gia 38 tuổi có tài sản 30 tỷ USD, nắm trong tay tương lai ChatGPT

Theo tờ The Wall Street Journal, trong nhiều năm, Greg Brockman, người đồng sáng lập kiêm Chủ tịch của Open AI luôn xuất hiện phía sau những cái tên thu hút phần lớn ánh đèn truyền thông như Elon Musk hay Sam Altman.

Nhưng khi OpenAI bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất kể từ cuộc cách mạng AI tạo sinh, nhà đồng sáng lập 38 tuổi này đang dần trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất bên trong công ty.

Thời gian vừa qua, lịch trình của Brockman được chia thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ban ngày, anh xuất hiện tại phiên tòa lịch sử giữa Elon Musk và OpenAI với tư cách nhân chứng. Khi phiên xử kết thúc, Brockman rời phòng xử án, thay bộ vest bằng chiếc áo khoác da đen quen thuộc rồi quay lại văn phòng để tiếp tục công việc kéo dài đến tận đêm khuya.

Dự án anh đang theo đuổi là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu của OpenAI: hợp nhất ChatGPT, nền tảng API và bộ công cụ lập trình Codex thành một hệ sinh thái thống nhất.

Công việc thường chỉ bắt đầu sau 2 giờ chiều, khi phiên tòa kết thúc, và nhiều khi kéo dài quá nửa đêm. Tuy nhiên, theo Brockman, đó lại là khoảng thời gian khiến anh cảm thấy “tràn đầy năng lượng”.

Sự thay đổi vai trò của Brockman phản ánh một chuyển biến lớn bên trong OpenAI. Sau nhiều năm tập trung vào kỹ thuật và hạ tầng tính toán, anh hiện được giao phụ trách mảng sản phẩm, trở thành gương mặt đại diện cho chiến lược phát triển mới của công ty trong giai đoạn chuẩn bị IPO.

Cùng với đó, phiên tòa với CEO Elon Musk cũng hé lộ một chi tiết đáng chú ý khác: số cổ phần Brockman đang nắm giữ tại OpenAI có giá trị gần 30 tỷ USD.

Con số này đưa anh vào nhóm 100 người giàu nhất thế giới trên lý thuyết, đồng thời vượt xa khối tài sản được công khai của CEO Sam Altman, người không sở hữu cổ phần trực tiếp tại công ty.

CEO Greg Brockman cùng vợ mình đã trở thành những nhà tài trợ siêu "khủng" tại Thung lũng Silicon.

Người được giao xử lý những bài toán khó nhất

Nếu trước đây Brockman được biết đến như một trong những kỹ sư xuất sắc nhất Thung lũng Silicon, thì hiện tại vai trò của anh đã thay đổi đáng kể.

Hai bộ phận quan trọng nhất của OpenAI với gần 1.500 nhân viên hiện báo cáo trực tiếp cho Brockman.

Theo Sam Altman, ông đã phải thuyết phục người đồng sáng lập nhận công việc này vào tháng 2 sau khi một lãnh đạo khác đề xuất giao trách nhiệm đó cho Brockman.

CEO Sam Alman nhận xét rằng: “Trong phiên bản lạc quan nhất, lý tưởng nhất và cũng ích kỷ nhất của Greg Brockman về thế giới này, anh ấy sẽ chỉ ngồi viết code cho điều quan trọng nhất. Nhưng anh ấy hiểu rằng lãnh đạo đồng nghĩa với sự hy sinh”.

Sự hy sinh đó nhanh chóng được thể hiện qua những quyết định không dễ dàng.

Chỉ vài tuần sau khi tiếp quản vai trò mới, Brockman đã quyết định dừng phát triển ứng dụng độc lập của Sora. Đây không chỉ là sản phẩm đứng sau công cụ tạo video gây tiếng vang của OpenAI mà còn là một phần trong thỏa thuận cấp phép lịch sử với Disney.

Trước đó, Sam Altman thậm chí từng xem Sora là nền tảng tiềm năng để phát triển một mạng xã hội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng tiêu tốn lượng tài nguyên tính toán khổng lồ, Brockman cho rằng OpenAI buộc phải lựa chọn.

Anh nói: “Chúng tôi đơn giản là không thể làm tất cả mọi thứ, công ty thực sự cần tôi tham gia và giúp đỡ”.

Quyết định này phản ánh áp lực mà OpenAI đang phải đối mặt. Công ty từng khởi đầu là biểu tượng của làn sóng AI tạo sinh, nhưng hiện phải cạnh tranh quyết liệt với Google và đặc biệt là Anthropic, doanh nghiệp vừa vượt OpenAI về định giá.

Ở chiều ngược lại, Codex, sản phẩm được OpenAI phát triển để cạnh tranh với Claude Code, đã đạt hơn 4 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, tăng gấp tám lần kể từ đầu năm.

Những con số này cho thấy cuộc đua đang diễn ra với tốc độ chưa từng có, và mỗi quyết định phân bổ nguồn lực đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của công ty trên thị trường.

Tham vọng xây dựng sản phẩm cho cả hành tinh

Dù đảm nhận vai trò quản lý ngày càng lớn, Brockman vẫn giữ tư duy của một người xây dựng sản phẩm.

Hầu như mỗi tối Chủ nhật, anh đều gửi tới nhân viên bản ghi nhớ mang tên “Top of Mind”.

Những ghi chú này vừa mang màu sắc thực dụng của một kỹ sư tập trung vào việc xây dựng, vừa thể hiện tham vọng đặc trưng của Thung lũng Silicon.

Trong một ghi chú gần đây về ChatGPT, Brockman viết: “Chúng tôi có tham vọng mở rộng nó đến toàn bộ hành tinh”. Tham vọng đó không phải là điều mới xuất hiện.

Những email và ghi chép cá nhân được công bố trong phiên tòa giữa Musk và OpenAI cho thấy Brockman từ lâu đã theo đuổi cả những mục tiêu rất lớn về công nghệ lẫn thành tựu cá nhân.

Trong một ghi chú tháng 8/2017, anh đã tự đặt câu hỏi: “Về mặt tài chính, điều gì sẽ đưa tôi tới mốc 1 tỷ USD?”.

Trong một email gửi Elon Musk cùng năm, Brockman cũng thẳng thắn thừa nhận: “Tôi được thúc đẩy bởi sự công nhận công khai dành cho chính công việc của mình”.

Như vậy, giữa cuộc đua AI ngày càng khốc liệt, Brockman không còn chỉ là một kĩ sư, một CEO nổi tiếng ở Thung lũng Silicon. Anh đang trở thành người đứng ở giao điểm giữa công nghệ và kinh doanh, nơi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng và vị thể của OpenAI trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

*Nguồn: WSJ, Fortune