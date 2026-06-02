Ông Trump xác nhận thỏa thuận với Iran có thể đạt được 'trong tuần tới'

Tổng thống Donald Trump nói với ABC News rằng ông tin một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran có thể đạt "trong tuần tới".

Hôm 1/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận với ABC News vè thời gian đạt thoả thuận ngừng bắn với Iran. "Tôi vẫn cần đạt thêm một vài điểm nữa để có thể thông qua thỏa thuận", ông Trump cho hay.

Theo ông Trump, thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể vượt xa một chiến thắng về mặt quân sự, nhưng ông thừa nhận "đó không phải là một việc đơn giản". “Nhưng chúng ta đang có được những gì chúng ta cần có”, ông Trump nói thêm.

Đề cập đến hành động của Israel ở miền nam Lebanon, ông Trump cũng cho biết: “Hôm nay có một chút trục trặc, nhưng tôi nhanh chóng khắc phục được, như các bạn đã nhận thấy trước đó".

Cùng thời điểm, ông Trump tuyên bố ngăn cản thành công Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành "cuộc tấn công lớn vào thủ đô Beirut ở Lebanon".

Theo nguồn tin thân cận với cuộc điện đàm, Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu khá căng thẳng khi nhà lãnh đạo Mỹ gây áp lực buộc nhà lãnh đạo Israel phải thu hẹp kế hoạch tiến hành hoạt động quân sự ở Lebanon .

Theo các nguồn tin, có lúc Tổng thống Trump nhắc nhở ông Netanyahu về việc ông từng ủng hộ ông ấy trong quá khứ và cảnh báo việc ném bom Lebanon có thể khiến Israel bị cô lập hơn nữa.

Cùng thời điểm, CNN dẫn nguồn tin riêng cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được nối lại sau khi có thông tin Hezbollah đồng ý với đề xuất của Mỹ kêu gọi ngừng bắn với Israel.

"Theo đề xuất này, các cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut sẽ chấm dứt để đổi lấy việc Hezbollah không tiến hành cuộc tấn công chống lại Israel", tuyên bố cho biết. Khuôn khổ ngừng bắn sau đó sẽ mở rộng, bao gồm phần lãnh thổ còn lại của Lebanon.

Iran tuyên bố ngừng trao đổi với Mỹ, phong toả hoàn toàn eo biển Hormuz, giá dầu tăng dựng đứng 7%

Nhiều quan chức cấp cao Nga cảnh báo một vấn đề có thể khiến Điện Kremlin 'không thể kham nổi', gửi lời trực tiếp đến Tổng thống Putin

Chốt 'ông lớn' hạ tầng Trung Quốc xây đường cao tốc 83 km, tổng vốn hơn 36 nghìn tỷ đồng

Giám đốc công ty bất động sản Trung Quốc bị đánh đập, sát hại ở Campuchia

