Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran tuyên bố ngừng trao đổi với Mỹ, phong toả hoàn toàn eo biển Hormuz, giá dầu tăng dựng đứng 7%

| | Tài chính quốc tế

Căng thẳng Mỹ, Israel và Iran leo thang khiến giá dầu lại tăng vọt.

Theo hãng thông tấn quốc gia Tasnim đưa tin, căng thẳng tại Trung Đông lại leo thang khi các nhà đàm phán Iran quyết định chấm dứt trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian. Bên cạnh đó, Tehran sẽ tiến hành phong toả hoàn toàn eo biển Hormuz để trả đũa việc vi phạm thoả thuận ngừng bắn.

Thông tin được đăng tải tập trung vào các hoạt động quân sự của Israel ở Lebanon chống lại lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Theo Tasnim, “sẽ không có cuộc đối thoại nào diễn ra” cho đến khi Israel rút hoàn toàn khỏi các khu vực chiếm đóng ở Lebanon và ngừng tất cả các cuộc tấn công ở cả Lebanon và Gaza.

“Ngoài ra, Mặt trận Kháng chiến và Iran đã quyết định phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz và kích hoạt các mặt trận khác, bao gồm cả eo biển Bab al-Mandeb, để trừng phạt những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và những người ủng hộ họ”, bản tin cho biết.

Eo biển Bab el-Mandeb là một điểm nghẽn thương mại nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Giá dầu đã tăng vọt hơn 7% sau bản tin của hãng thông tấn Tasnim. Diễn biến này phát tín hiệu đổ vỡ trong nỗ lực đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ tư.

Chỉ ba ngày trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ quyết định tại một cuộc họp ở Phòng Tình huống Nhà Trắng về việc có đồng ý thỏa thuận với Iran để ít nhất là tạm dừng xung đột hay không. Nhưng cuộc họp đó đã kết thúc mà không có quyết định cuối cùng nào được đưa ra từ ông Trump.

Trong những ngày tiếp theo, Mỹ và Iran đã phát động các cuộc tấn công mới, làm lung lay thêm thỏa thuận ngừng bắn vốn đã nhiều lần bị phá vỡ bởi các hoạt động quân sự.

Đồng thời, Israel đã tăng cường tấn công quân sự ở Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tấn công các vùng ngoại ô do Hezbollah kiểm soát ở Beirut.

Việc tăng cường siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz của Iran cho thấy xuất khẩu dầu từ Vịnh Ba Tư khó có thể tăng lên trong thời gian tới. Căng thẳng leo thang cũng khiến hy vọng về giá dầu hạ nhiệt tan biến nhanh chóng.

Theo CNBC

Cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell gióng hồi chuông cảnh báo nước Mỹ

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau mũi khoan 2.300 mét, phát hiện mỏ dầu lớn xuất hiện liên tiếp ở 3 tầng địa chất, 5.100 thùng có thể khai thác mỗi ngày

Sau mũi khoan 2.300 mét, phát hiện mỏ dầu lớn xuất hiện liên tiếp ở 3 tầng địa chất, 5.100 thùng có thể khai thác mỗi ngày Nổi bật

Chốt ‘ông lớn’ hạ tầng Trung Quốc xây đường cao tốc 83 km, tổng vốn hơn 36 nghìn tỷ đồng

Chốt ‘ông lớn’ hạ tầng Trung Quốc xây đường cao tốc 83 km, tổng vốn hơn 36 nghìn tỷ đồng Nổi bật

Thành phố tặng máy điều hòa miễn phí cho người cao tuổi thu nhập thấp

Thành phố tặng máy điều hòa miễn phí cho người cao tuổi thu nhập thấp

22:16 , 01/06/2026
Bong bóng pin mặt trời nổ tung tại Trung Quốc: Chính phủ chấp nhận để doanh nghiệp phá sản, hầu hết đều lỗ nặng

Bong bóng pin mặt trời nổ tung tại Trung Quốc: Chính phủ chấp nhận để doanh nghiệp phá sản, hầu hết đều lỗ nặng

21:30 , 01/06/2026
Mỹ tấn công cơ sở UAV, Iran bắn trả căn cứ không quân

Mỹ tấn công cơ sở UAV, Iran bắn trả căn cứ không quân

21:20 , 01/06/2026
Bão Jangmi áp sát đất liền: Hơn 560 chuyến bay bị hủy, cảnh báo sơ tán khẩn cấp

Bão Jangmi áp sát đất liền: Hơn 560 chuyến bay bị hủy, cảnh báo sơ tán khẩn cấp

20:00 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên