Iran tuyên bố ngừng trao đổi với Mỹ, phong toả hoàn toàn eo biển Hormuz, giá dầu tăng dựng đứng 7%

Theo hãng thông tấn quốc gia Tasnim đưa tin, căng thẳng tại Trung Đông lại leo thang khi các nhà đàm phán Iran quyết định chấm dứt trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian. Bên cạnh đó, Tehran sẽ tiến hành phong toả hoàn toàn eo biển Hormuz để trả đũa việc vi phạm thoả thuận ngừng bắn.

Thông tin được đăng tải tập trung vào các hoạt động quân sự của Israel ở Lebanon chống lại lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Theo Tasnim, “sẽ không có cuộc đối thoại nào diễn ra” cho đến khi Israel rút hoàn toàn khỏi các khu vực chiếm đóng ở Lebanon và ngừng tất cả các cuộc tấn công ở cả Lebanon và Gaza.

“Ngoài ra, Mặt trận Kháng chiến và Iran đã quyết định phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz và kích hoạt các mặt trận khác, bao gồm cả eo biển Bab al-Mandeb, để trừng phạt những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và những người ủng hộ họ”, bản tin cho biết.

Eo biển Bab el-Mandeb là một điểm nghẽn thương mại nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Giá dầu đã tăng vọt hơn 7% sau bản tin của hãng thông tấn Tasnim. Diễn biến này phát tín hiệu đổ vỡ trong nỗ lực đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ tư.

Chỉ ba ngày trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ quyết định tại một cuộc họp ở Phòng Tình huống Nhà Trắng về việc có đồng ý thỏa thuận với Iran để ít nhất là tạm dừng xung đột hay không. Nhưng cuộc họp đó đã kết thúc mà không có quyết định cuối cùng nào được đưa ra từ ông Trump.

Trong những ngày tiếp theo, Mỹ và Iran đã phát động các cuộc tấn công mới, làm lung lay thêm thỏa thuận ngừng bắn vốn đã nhiều lần bị phá vỡ bởi các hoạt động quân sự.

Đồng thời, Israel đã tăng cường tấn công quân sự ở Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tấn công các vùng ngoại ô do Hezbollah kiểm soát ở Beirut.

Việc tăng cường siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz của Iran cho thấy xuất khẩu dầu từ Vịnh Ba Tư khó có thể tăng lên trong thời gian tới. Căng thẳng leo thang cũng khiến hy vọng về giá dầu hạ nhiệt tan biến nhanh chóng.

Theo CNBC