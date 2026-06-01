Sau mũi khoan 2.300 mét, phát hiện mỏ dầu lớn xuất hiện liên tiếp ở 3 tầng địa chất, 5.100 thùng có thể khai thác mỗi ngày

Arrow Exploration mới đây đã công bố kết quả tích cực từ giếng thăm dò Icaco 1 tại lô Tapir, thuộc bồn trũng Llanos của Colombia, mở ra khả năng hình thành thêm một cụm khai thác mới trong khu vực vốn đã có nhiều phát hiện dầu khí.

Giếng Icaco 1 nằm trên lô Tapir, nơi Arrow nắm 50% lợi ích kinh tế. Đây là khu vực được công ty đánh giá là còn ít được thăm dò so với tiềm năng, dù đã có nhiều mỏ dầu đang khai thác như Rio Cravo Este, Carrizales Norte, Alberta Llanos và Mateguafa. Theo Arrow, lô Tapir có trữ lượng 3P cuối năm 2024 khoảng 27,9 triệu thùng ở mức gộp, tương đương 13,9 triệu thùng tính theo phần lợi ích của công ty.

Điểm khiến Icaco 1 được chú ý là giếng không chỉ gặp dầu ở một tầng địa chất. Arrow cho biết giếng được khởi khoan ngày 5/5 và đạt độ sâu mục tiêu chỉ 4 ngày sau đó, vào ngày 9/5. Giếng được khoan đúng tiến độ, thấp hơn ngân sách, đạt tổng chiều sâu đo được khoảng 2.377 mét. Độ sâu thẳng đứng thực tế là khoảng 2.293 m.

Kết quả đo địa vật lý cho thấy Icaco 1 cắt qua nhiều khoảng chứa hydrocarbon. Trong đó, tầng Carbonera C7 có khoảng 9,1 m dầu có thể khai thác, tầng Gacheta khoảng 4,6 m và tầng Ubaque khoảng 7,9 m. Tổng cộng, giếng ghi nhận khoảng 21,6 m tầng chứa dầu ở 3 hệ tầng khác nhau.

Tổng cộng, giếng ghi nhận hơn 21 m tầng chứa dầu, trải qua 3 hệ tầng khác nhau. Với 1 giếng thăm dò, việc gặp dầu ở nhiều tầng như vậy thường được xem là tín hiệu tích cực, bởi nó cho thấy cấu trúc địa chất có thể chứa nhiều “túi” dầu xếp chồng.

Arrow bắt đầu thử dòng trước tiên ở tầng Carbonera C7, nơi khu vực được bắn mở gồm 2 lớp cát sạch, có độ rỗng trung bình khoảng 25%. Sau khi hoàn thiện giếng, công ty đưa bơm điện chìm vào lòng giếng để hỗ trợ khai thác.

Trong giai đoạn làm sạch giếng kéo dài 15 giờ, Icaco 1 đạt lưu lượng trung bình 735 thùng dầu mỗi ngày ở mức gộp, kèm tỷ lệ nước khoảng 50%. Sau đó, giếng ổn định ở mức khai thác hạn chế khoảng 628 thùng mỗi ngày, với dầu có tỷ trọng 27,8 độ API.

Con số này chưa phải mức khai thác tối đa. Ban lãnh đạo Arrow cho rằng giếng còn khả năng cho sản lượng cao hơn sau khi tối ưu vận hành. Việc dòng dầu đã được đưa vào khai thác thương mại sớm từ tầng C7 cũng giúp công ty có thêm dữ liệu thực tế về áp suất vỉa, tỷ lệ nước, đặc tính dầu và khả năng duy trì sản lượng.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn với Arrow không chỉ là sản lượng ban đầu của Icaco 1, mà là quy mô thật sự của cấu trúc Icaco. Công ty đã bắt đầu khoan giếng Icaco 2 từ ngày 18/5. Đây là giếng khoan bước ra xa so với Icaco 1, nhằm kiểm tra phần mở rộng của thân dầu về phía bắc. Nếu Icaco 2 tiếp tục gặp các tầng dầu tương tự, Arrow sẽ có cơ sở tốt hơn để xác định diện tích phân bố, thể tích dầu tại chỗ và khả năng phát triển thành một cụm khai thác mới.

Tổng giám đốc Arrow, Marshall Abbott, gọi kết quả Icaco 1 là một phát hiện quan trọng ở khu vực đông nam lô Tapir. Ông cho biết Icaco 2 sẽ giúp công ty khoanh vùng bể dầu và xác định quy mô ban đầu của từng tầng sản xuất. Theo Arrow, triển vọng Icaco được xây dựng dựa trên dữ liệu địa chấn 2D và chương trình địa chấn 3D mới hơn, cho thấy mô hình thăm dò bằng địa chấn của công ty tại Tapir tiếp tục phát huy hiệu quả.

Lô Tapir được Arrow xem là một trong những tài sản quan trọng nhất tại Colombia. Khu vực này từng ít được thăm dò trong hơn 2 thập kỷ do các điều kiện tài chính trước đây kém hấp dẫn. Khi điều kiện được cải thiện, Arrow quay lại khai thác dữ liệu địa chấn, xác định các đới đứt gãy và khoan nhiều giếng thăm dò mới.

Công ty cho biết trước Icaco, các giếng thăm dò thành công tại Tapir đã kéo theo hàng chục giếng phát triển, tạo nền tảng sản lượng cho doanh nghiệp.

Hiện tổng sản lượng gộp của Arrow, bao gồm phần khai thác hạn chế từ Icaco 1, đạt khoảng 5.100 thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Mức này được duy trì dù công ty tạm dừng mỏ khí Pepper ở Alberta do giá khí thấp và phải bảo trì giếng dầu CN-HZ12.

