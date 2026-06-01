Bao nhiêu Pantsir đã được lắp trên mái nhà ở Moscow để bảo vệ Điện Kremlin?

Video được công bố gần đây cho thấy, một máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T đang lắp đặt hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E trên mái nhà của trung tâm thương mại Nord Star.

Đoạn video cung cấp một cơ hội hữu ích để xem xét Nga đã bố trí bao nhiêu hệ thống Pantsir trên các mái nhà khắp Moscow khi nước này tiếp tục tăng cường khả năng phòng không của thủ đô.





Những lần triển khai đầu tiên như vậy được công khai vào năm 2023.

Một hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S1 đã được lắp đặt trên nóc tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga ở phía Tây Nam Điện Kremlin.

Cùng thời điểm đó, một hệ thống Pantsir khác được đặt trên nóc một tòa nhà văn phòng ở phía Đông Nam Điện Kremlin.

Cuối năm đó, trụ sở Bộ Nội vụ Nga, nằm phía Bắc Điện Kremlin, cũng được trang bị hệ thống Pantsir trên mái nhà.

Hệ thống Pantsir-S1 trên nóc trụ sở chính của Bộ Nội vụ Nga, và một hệ thống Pantsir-S1 khác đang được chuẩn bị để lắp đặt trên nóc một tòa nhà văn phòng ở Moscow.

Với hệ thống Pantsir-SMD-E mới được phát hiện tại trung tâm thương mại Nord Star, hiện nay ít nhất 4 hệ thống Pantsir được biết là đã được triển khai trên các mái nhà ở Moscow.

Vì 3 trong số các hệ thống này đã xuất hiện vào năm 2023 và một hệ thống khác mới được bổ sung gần đây, nên hoàn toàn có thể sẽ có thêm nhiều tổ hợp này được lắp đặt trên mái nhà trong tương lai.

Nói một cách tổng quát hơn, Nga đã thiết lập 2 vòng phòng không xung quanh Moscow, bao gồm các hệ thống Pantsir được đặt trên những công trình có thể được mô tả như là phiên bản hiện đại của các tháp pháo phòng không thời Thế chiến II.

Trong những tháng gần đây, các báo cáo cho thấy một vành đai phòng thủ thứ ba và thậm chí lớn hơn đang được hình thành để bao phủ cả Moscow và các khu vực xung quanh.