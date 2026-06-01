Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Jangmi áp sát đất liền: Hơn 560 chuyến bay bị hủy, cảnh báo sơ tán khẩn cấp

| | Tài chính quốc tế

Bão nhiệt đới mạnh Jangmi đang tiến sát đảo chính Okinawa của Nhật Bản, gây gió giật dữ dội, mưa lớn và làm hàng trăm chuyến bay bị hủy. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ sạt lở đất và có thể ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp tại một số khu vực.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết bão nhiệt đới mạnh Jangmi đang tiến gần đảo chính Okinawa và mang theo những đợt gió cực mạnh.

Các cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn và nguy cơ sạt lở đất.

Một số khu vực ở Nhật Bản đang chuẩn bị đối phó với cơn bão Jangmi trong tuần này (Ảnh: Yoshio Tsunoda/AFLO/Shutterstock)

Theo JMA, vào trưa ngày 1/6, bão Jangmi nằm ở khu vực phía nam - tây nam thành phố Naha và đang di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Cơ quan này dự báo sức gió giật tại Okinawa và quần đảo Amami có thể đạt tới 162 km/h trong thời gian từ nay đến ngày 2/6.

Gió mạnh đã bắt đầu gây thiệt hại tại Okinawa. Tại thành phố Naha, lực lượng cứu hỏa phải cố định một cột điện bằng gỗ vào tòa nhà gần đó để ngăn nguy cơ đổ sập. Các nhà khí tượng dự báo lượng mưa tại Okinawa và Amami trong vòng 24 giờ tới có thể lên tới 250 mm.

Bão Jangmi được dự báo tiếp tục tiến gần khu vực từ miền Tây đến miền Đông Nhật Bản cho đến ngày 3/6. Cơn bão có khả năng gây mưa lớn tại các địa phương nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương của nước này.

Clip: NHK

Ảnh hưởng của thời tiết xấu đã khiến khoảng 400 chuyến bay trong ngày 1/6 bị hủy, chủ yếu là các chuyến bay đi và đến Okinawa.

Ngoài ra, hơn 160 chuyến bay dự kiến khai thác trong ngày 2/6 cũng đã bị hủy. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất trên website chính thức trước khi di chuyển.

Theo cơ quan khí tượng, khả năng ban hành cảnh báo cấp độ 4 tại các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn được đặt ra.

Đây là cấp cảnh báo mới trong hệ thống thông tin thiên tai được Nhật Bản điều chỉnh gần đây, mang ý nghĩa "Cảnh báo khẩn cấp", yêu cầu người dân tại những khu vực nguy hiểm phải nhanh chóng sơ tán.

Trong lúc này, giới chức Nhật Bản tiếp tục kêu gọi người dân chủ động theo dõi diễn biến của bão, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị sơ tán từ sớm nếu cần thiết.

PV

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
bão

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau mũi khoan 2.300 mét, phát hiện mỏ dầu lớn xuất hiện liên tiếp ở 3 tầng địa chất, 5.100 thùng có thể khai thác mỗi ngày

Sau mũi khoan 2.300 mét, phát hiện mỏ dầu lớn xuất hiện liên tiếp ở 3 tầng địa chất, 5.100 thùng có thể khai thác mỗi ngày Nổi bật

Chốt ‘ông lớn’ hạ tầng Trung Quốc xây đường cao tốc 83 km, tổng vốn hơn 36 nghìn tỷ đồng

Chốt ‘ông lớn’ hạ tầng Trung Quốc xây đường cao tốc 83 km, tổng vốn hơn 36 nghìn tỷ đồng Nổi bật

Đệ nhất công tử nước Mỹ Barron Trump khởi nghiệp, thành lập thương hiệu riêng

Đệ nhất công tử nước Mỹ Barron Trump khởi nghiệp, thành lập thương hiệu riêng

19:30 , 01/06/2026
Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?

Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?

19:02 , 01/06/2026
Xuất phát từ Nga, một tàu chở dầu bất ngờ bị một nước châu Âu chặn đứng giữa biển

Xuất phát từ Nga, một tàu chở dầu bất ngờ bị một nước châu Âu chặn đứng giữa biển

18:30 , 01/06/2026
Dịch Ebola lây lan với tốc độ "chưa từng có": Ghi nhận 250 người tử vong, hơn 1.000 ca bệnh tại khu vực Trung Phi

Dịch Ebola lây lan với tốc độ "chưa từng có": Ghi nhận 250 người tử vong, hơn 1.000 ca bệnh tại khu vực Trung Phi

18:02 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên