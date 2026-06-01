Dịch Ebola lây lan với tốc độ "chưa từng có": Ghi nhận 250 người tử vong, hơn 1.000 ca bệnh tại khu vực Trung Phi

Dịch Ebola đang lan rộng tại khu vực Trung Phi với tốc độ vượt quá khả năng triển khai hỗ trợ y tế, trong bối cảnh các chuyên gia lo ngại căn bệnh này có thể đã xuất hiện tại Brazil.

Đợt bùng phát hiện nay liên quan đến một chủng virus Ebola hiếm gặp đang tàn phá Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nơi đã ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh và khoảng 250 trường hợp tử vong.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (Doctors Without Borders) cảnh báo: "Chưa từng có đợt bùng phát Ebola nào ghi nhận nhiều ca bệnh đến vậy chỉ trong thời gian ngắn sau khi được công bố."

Tiến sĩ Alan Gonzalez, Phó Giám đốc điều hành của tổ chức, cho biết: "Không ai biết chính xác quy mô và mức độ nghiêm trọng thực sự của đợt bùng phát này."

Ông nói thêm rằng các nhóm y tế của tổ chức đang "chứng kiến một phản ứng vẫn chưa theo kịp tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh".

Trong khi đó, giới chức y tế Brazil đang điều tra hai trường hợp nghi nhiễm Ebola.

Chính quyền bang São Paulo cho biết một người đàn ông 37 tuổi đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã được cách ly sau khi xuất hiện các "triệu chứng đáp ứng định nghĩa của một ca nghi nhiễm Ebola".

Tại bang Rio de Janeiro, cơ quan y tế cũng đã triển khai các biện pháp khẩn cấp sau khi một người đàn ông đến từ Uganda có các triệu chứng của bệnh do virus gây ra.

Ebola lây truyền qua việc tiếp xúc với dịch cơ thể của người hoặc động vật hoang dã bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, phát ban và chảy máu ở tai, mắt, mũi hoặc miệng.

Chủng virus gây ra đợt bùng phát hiện nay là Bundibugyo, hiện chưa có vaccine phòng bệnh.

Dù có nhiều lo ngại về khả năng dịch lan sang các quốc gia khác, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn khuyến cáo các nước không nên đóng cửa biên giới. Theo WHO, biện pháp này có thể khiến những người đến từ khu vực có dịch che giấu thông tin khi đi qua các chốt kiểm soát.

Tuy nhiên, Mỹ đã cấm nhập cảnh đối với những người không phải công dân Mỹ đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan. Trong khi đó, Rwanda và Uganda đã đóng cửa biên giới.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng các biện pháp như vậy "làm suy giảm sự minh bạch vốn có thể cứu sống nhiều người".

Nguồn: Daily Mail