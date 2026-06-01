Vị thế tập đoàn giá trị nhất Nhật Bản của Toyota vừa bị soán ngôi lần đầu tiên sau 20 năm

Cổ phiếu của Tập đoàn SoftBank đang chứng kiến màn bùng nổ nghẹt thở trong bối cảnh làn sóng tăng trưởng AI tăng tốc trên toàn cầu. Sức bật thần tốc này đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của gã khổng lồ công nghệ vượt qua Toyota Motor, lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, cổ phiếu của SoftBank đã tăng vọt hơn 8%, thiết lập một kỷ lục đỉnh cao mới ngay trong ngày. Khối tài sản này đã đưa vốn hóa thị trường của hãng chạm mốc 46.000 tỷ Yên (khoảng 289 tỷ USD), chính thức đưa SoftBank trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn giao dịch Tokyo.

Suốt nhiều năm qua, ngôi vương của thị trường chứng khoán Nhật Bản vốn thuộc về nhà sản xuất ô tô Toyota, đơn vị hiện sở hữu giá trị vốn hóa quanh mức 45.000 tỷ Yên. Đây là lần đầu tiên SoftBank hạ bệ thành công Toyota kể từ cột mốc tháng 3/2000 - thời điểm đỉnh cao của bong bóng tài chính Dot-com.

Đằng sau sự trỗi dậy thần tốc của SoftBank là kết quả kinh doanh rực rỡ cùng ván cược khổng lồ vào nhà phát triển ChatGPT - OpenAI.

Hãng công nghệ Nhật Bản vừa công bố mức lợi nhuận ròng đạt tới 1,82 tỷ Yên (khoảng 11,4 tỷ USD) chỉ trong ba tháng đầu năm 2026, cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Song song với đó, SoftBank liên tục gia tăng tỷ trọng dòng vốn vào OpenAI khi vừa hoàn tất khoản đầu tư 10 tỷ USD vào tháng 4 và cam kết sẽ tiếp tục rót thêm 20 tỷ USD trong năm nay. Động thái này dự kiến sẽ nâng tổng ngân sách đầu tư của hãng vào cha đẻ ChatGPT lên con số xấp xỉ 65 tỷ USD.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin OpenAI đang rục rịch chuẩn bị hồ sơ cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mục tiêu lên sàn chứng khoán Mỹ sớm nhất là vào tháng 9 tới. Một số nguồn tin truyền thông cho biết OpenAI đang kỳ vọng sẽ huy động được 60 tỷ USD trong màn chào sân này, đẩy giá trị vốn hóa của hãng vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD (1 nghìn tỷ USD) và có khả năng trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử tài chính thế giới.

Giới đầu tư toàn cầu đang đặt kỳ vọng rất lớn rằng thương vụ IPO bom tấn này sẽ kích hoạt mức tăng trưởng lợi nhuận khổng lồ cho các danh mục đầu tư của SoftBank, từ đó tiếp tục đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ này lên các đỉnh cao mới. Thực tế chứng minh, cổ phiếu SoftBank đã tăng vọt khoảng 120% tính từ đầu tháng 4 cho đến nay.

Bên cạnh chất xúc tác từ OpenAI, sự thăng hoa của cổ phiếu Arm Holdings cũng đóng góp một phần công thần vào việc thổi phồng giá trị vốn hóa của tập đoàn mẹ SoftBank.

Cổ phiếu của nhà thiết kế chip lừng danh vương quốc Anh - đơn vị được SoftBank mua lại vào năm 2016 và hiện tập đoàn vẫn đang nắm giữ tới 90% cổ phần - đã tăng trưởng hơn gấp đôi tính từ đầu tháng 4. Sự cộng hưởng từ các ông lớn công nghệ và chuỗi cung ứng AI đang biến SoftBank thành thế lực dẫn dắt dòng vốn toàn cầu, định hình lại cục diện bản đồ kinh tế nước Nhật.

Theo: Nikkei