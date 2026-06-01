Iran khai quật kho vũ khí ngầm, sẵn sàng nhắm thẳng láng giềng Trung Đông: Nỗ lực trong 20 năm

CNN đưa tin, Iran hiện đã mở lại 50 trong số 69 lối vào đường hầm bị Mỹ và Israel tấn công tại 18 cơ sở tên lửa ngầm.

Iran khai quật kho vũ khí ngầm

Iran đang chuẩn bị phóng nhiều tên lửa tầm xa vào Israel và các quốc gia Trung Đông khi nhanh chóng khai quật các kho vũ khí ngầm.

Trong nhiều tuần, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã hạn chế khả năng tiếp cận các địa điểm phóng tên lửa ngầm của Iran bằng cách phá hủy đường sá và chôn vùi các lối vào đường hầm.

Nhưng hình ảnh vệ tinh do CNN thu thập được cho thấy Iran đã sử dụng các thiết bị đơn giản như máy ủi và xe tải để chống lại các chiến dịch tốn kém đó, cho thấy rằng khả năng phóng tên lửa của Tehran không thể bị phá hủy chỉ bằng cách nhắm mục tiêu vào các lối vào đường hầm.

Một căn cứ tên lửa ở Dezful, Iran, 4/5 lối vào cơ sở ngầm đã được mở lại vào ngày 12/5. Vòng tròn màu xám là lối vào duy nhất của khu phức hợp vẫn bị chặn

Trong suốt cuộc chiến, Iran đã nỗ lực đào lối vào đường hầm trong điều kiện rất nguy hiểm, khi Mỹ và Israel thường xuyên tấn công. Công việc đó cho phép Tehran tiếp tục phóng tên lửa trong suốt cuộc chiến, mặc dù với tốc độ giảm đáng kể. Kể từ khi lệnh ngừng bắn được thực hiện hơn 7 tuần trước, nỗ lực của Iran trong việc khai quật các căn cứ đã tăng tốc đáng kể.

CNN phát hiện ra rằng Iran hiện đã mở lại 50 trong số 69 lối vào đường hầm bị Mỹ và Israel tấn công tại 18 cơ sở tên lửa ngầm.

Iran cũng đã sửa chữa các phần khác của các căn cứ, bao gồm cả những con đường mà Mỹ và Israel đã ném bom. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hầu hết các hố bom này hiện đã được lấp đầy, và tại 2 địa điểm, thậm chí còn được trải nhựa lại.

Nếu xung đột tiếp tục, Iran có thể "tiếp tục phóng tên lửa miễn là họ có bệ phóng và kíp lái, ngay cả khi việc sản xuất đã ngừng lại", Sam Lair, một cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, cho biết.

Nỗ lực chuẩn bị trong 20 năm của Iran

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ ra kho vũ khí tên lửa của Iran là lý do cho cuộc xung đột. Trong một bài đăng trên Truth Social hồi tháng 3, ông Trump đã liệt kê việc "làm suy yếu hoàn toàn khả năng tên lửa, bệ phóng và mọi thứ liên quan đến chúng của Iran" là một trong năm "mục tiêu" của cuộc chiến.

Vì vậy, trong những tuần đầu của cuộc xung đột, quân đội đã chuyển sang tấn công các lối vào, kết hợp với nỗ lực tìm kiếm và phá hủy các bệ phóng, dẫn đến việc hạn chế đáng kể hỏa lực tên lửa của Iran.

Những cuộc tấn công đó đã gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ, chôn vùi hầu hết các lối vào đường hầm dưới những đống đổ nát và phá hủy các con đường dẫn đến các địa điểm này.

Hình ảnh vệ tinh mà CNN xem xét vào thời điểm đó cho thấy các cơ sở như căn cứ tên lửa Bắc Isfahan, một địa điểm phóng tên lửa ngầm quan trọng, bị tàn phá bởi nhiều cuộc tấn công, với đống đổ nát bao phủ các đường hầm và các bệ phóng bị phá hủy bên ngoài.

Nhưng các chuyên gia cho rằng Iran vẫn còn khoảng 1.000 tên lửa được cất giữ trong các địa điểm ngầm.

Kho dự trữ đó, nằm sâu dưới lòng đất, khó có thể bị hư hại nhiều bởi các cuộc tấn công trên mặt đất.

"Họ đã chuẩn bị cho kiểu xung đột này suốt 20 năm", Timur Kadyshev, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh thuộc Đại học Hamburg, cho biết. "Họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng", ông nói.

Các đánh giá tình báo của Mỹ chỉ ra rằng Iran đã và đang xây dựng lại các năng lực quân sự quan trọng, bao gồm việc khởi động lại sản xuất máy bay không người lái và thay thế các bệ phóng tên lửa và năng lực sản xuất.

