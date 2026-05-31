Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran cam kết hoạt động " không gián đoạn"

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động “không gián đoạn” sau khi bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) là cơ quan mới được Iran thành lập nhằm giám sát hoạt động hàng hải và yêu cầu các tàu vận tải tuân thủ quy định của Tehran tại eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X hôm 29/5, PGSA chỉ trích quyết định của Washington và khẳng định: “Các ông đã thất bại trong việc giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz thông qua chiến tranh và ngoại giao, cũng sẽ không đạt được điều đó bằng các biện pháp trừng phạt”. Cơ quan này cũng cho rằng việc bị Mỹ trừng phạt là dấu hiệu cho thấy hiệu quả hoạt động của mình và sẽ sớm công bố số liệu thống kê chi tiết về tháng hoạt động đầu tiên kể từ khi được thành lập.

Trước đó, vào ngày 27/5, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan này. Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), PGSA đã bị đưa vào danh sách các thực thể bị chỉ định đặc biệt (SDN).

Theo Đài CNN, Washington cho rằng việc thành lập PGSA là một phần trong nỗ lực mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Mỹ cáo buộc cơ quan trên được sử dụng để gây áp lực đối với các tàu thương mại đi qua tuyến đường chiến lược này.

Động thái mới của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng, ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động vận tải biển và thị trường năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz hiện là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.

Trước đó, lãnh đạo quân sự của khoảng 40 quốc gia đã tham dự cuộc họp do Anh và Pháp đồng chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuyên bố chung sau cuộc họp nhấn mạnh việc duy trì tự do hàng hải tại tuyến đường này có thể tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một bản ghi nhớ liên quan tới hòa bình với Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất và các bên đang thảo luận những chi tiết cuối cùng. Ông cũng thông báo việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz sẽ là một phần của thỏa thuận. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức nào được công bố.

Theo PV

VTV

