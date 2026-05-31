Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng sẽ đi đâu về đâu?: Biểu đồ vạch ra mốc đáng báo động

| | Tài chính quốc tế

Giá vàng sẽ đi đâu về đâu?: Biểu đồ vạch ra mốc đáng báo động

Giá vàng đang tiếp cận vùng bước ngoặt quyết định xu hướng. Diễn biến này sẽ xác định liệu kim loại quý này sẽ giảm sâu hơn hay sẽ tạo đáy để phục hồi.

Đợt giảm của giá vàng bắt đầu từ đầu năm nay, sau cú sụt mạnh ngày 30/1 ngay khi vừa lập đỉnh. Giới phân tích kỹ thuật gọi đây là hiện tượng tạo đỉnh, dấu hiệu kết thúc một chu kỳ tăng giá. Kể từ đó, các nhịp sóng hồi của vàng yếu dần và liên tục tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy đà giảm hiện tại đã kéo giá vàng về sát đường trung bình động 200 ngày (MA200), quanh mức 4.394 USD/ounce. Đường MA200 là công cụ cốt lõi giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng dài hạn bằng cách lọc bỏ các biến động nhiễu.

Giá vàng sẽ đi đâu về đâu?: Biểu đồ vạch ra mốc đáng báo động- Ảnh 1.

Vùng hỗ trợ này càng trở nên quan trọng khi trùng khớp với dải dưới Bollinger Band (quanh 4.417 USD/ounce) và loạt đỉnh cũ hồi tháng 10 năm ngoái tại mốc 4.381,21 USD/ounce.

Nếu giá vàng chốt ở dưới vùng này (gồm đỉnh tháng 10, dải dưới Bollinger và MA200), áp lực bán tháo sẽ kích hoạt. Mục tiêu giảm tiếp theo có thể là vùng đáy tháng 3 ở mức 4.097,99 USD/ounce, hoặc thấp hơn.

Ngược lại, chart giá đang cho thấy phe mua đang nỗ lực bắt đáy và tranh chấp quyết liệt với phe bán tại đây. Nếu giá vàng bật tăng trở lại và bứt phá qua mức đỉnh của tháng này là 4.773,14 USD/ounce, kịch bản giảm sâu sẽ bị hủy bỏ, mở đường cho một chu kỳ phục hồi mới.

Theo Reuters

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
vàng, giá vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án cầu gần 44 tỷ đồng chậm tiến độ gần chục năm, người dân liều mình băng qua sông mỗi mùa lũ lụt, than "không biết phải đợi đến bao giờ"

Dự án cầu gần 44 tỷ đồng chậm tiến độ gần chục năm, người dân liều mình băng qua sông mỗi mùa lũ lụt, than "không biết phải đợi đến bao giờ" Nổi bật

Khoan xuống bãi đất gần suối, phát hiện mỏ vàng 104 tấn cùng 24 tấn bạc, lập kỷ lục cả nước

Khoan xuống bãi đất gần suối, phát hiện mỏ vàng 104 tấn cùng 24 tấn bạc, lập kỷ lục cả nước Nổi bật

Thiên thạch nổ lớn trên bầu trời Mỹ, năng lượng tương đương 300 tấn thuốc nổ TNT

Thiên thạch nổ lớn trên bầu trời Mỹ, năng lượng tương đương 300 tấn thuốc nổ TNT

13:43 , 31/05/2026
Cơn sốt đầu tư chứng khoán của người trẻ Hàn Quốc

Cơn sốt đầu tư chứng khoán của người trẻ Hàn Quốc

13:09 , 31/05/2026
Iran nhắc tới 12 tỉ USD; ông Donald Trump cứng rắn

Iran nhắc tới 12 tỉ USD; ông Donald Trump cứng rắn

12:21 , 31/05/2026
Trung Quốc dựng 'lá chặn hạt nhân' khổng lồ giữa sa mạc

Trung Quốc dựng 'lá chặn hạt nhân' khổng lồ giữa sa mạc

11:44 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên