Rộ tin quân đội Mỹ bí mật dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

TPO - Tờ New York Times dẫn lời các quan chức thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã âm thầm hướng dẫn các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz trong những tuần gần đây.

Theo tờ New York Times , Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã điều phối việc di chuyển của khoảng 70 tàu thương mại qua tuyến đường thủy này trong ba tuần qua.

Một quan chức nói với tờ báo, rằng hầu hết các tàu đã tắt thiết bị phát tín hiệu để tránh bị lực lượng Iran phát hiện. Các tàu được cho là đã sử dụng tuyến đường vận chuyển gần bờ biển Oman hơn.

Mặc dù lệnh ngừng bắn đạt được vào ngày 8/4, nhưng lưu lượng giao thông qua điểm nghẽn chiến lược này vẫn giảm mạnh, từ khoảng 150 tàu/ngày trước khi xung đột xảy ra xuống còn chưa đến 10 tàu.

Hàng chục nghìn thủy thủ trên khoảng 1.600 đến 2.000 tàu, bao gồm cả tàu chở dầu và khí đốt, vẫn đang bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Sau đó, Tehran tuyên bố, tàu thuyền từ các nước thứ ba có thể đi qua eo biển nếu trả phí và tuân thủ các chỉ thị của quân đội.

Vào tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố cái gọi là Dự án Tự do, nhằm mục đích hộ tống các tàu buôn bị mắc kẹt từ các quốc gia trung lập. Ông đã công khai đình chỉ sáng kiến này chưa đầy 48 giờ sau đó, được cho là sau khi Ả-rập Xê-út từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan hoặc bay qua không phận của nước này.

Cũng trong tháng 4, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran và kể từ đó đã chặn bắt hơn 100 tàu chở hàng.

Hôm 31/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 28 tàu đã đi qua eo biển trong 24 giờ trước đó, sau khi được phép.

