Cảnh tượng kỳ lạ: 7 người đàn ông vạm vỡ lần lượt ngoi lên từ miệng cống sau khi bí mật ẩn náu dưới lòng đất 3 tiếng

Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra ở Brooklyn, thành phố New York,Mỹ khi một nhóm đàn ông cao lớn, vạm vỡ lẻn vào cống ngầm dưới màn đêm và xuất hiện trở lại gần ba giờ sau đó. Mặc dù toàn bộ quá trình đã được camera giám sát ghi lại, nhưng không ai biết họ đang làm gì dưới lòng đất.

Bảy người đàn ông đã bò vào cống và leo ra ngoài sau ba giờ.

Đoạn video do Williamsburg 360 thu được cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29 tháng 5 tại giao lộ đường Bedford và đường Lynch ở Williamsburg.



Đột nhiên, nắp cống trên đường bật tung, một người đàn ông đeo đèn đội đầu bò ra trước, rồi giúp những người khác trèo lên mặt đất. Cả nhóm lần lượt trèo ra, hầu hết đều đeo đèn đội đầu và mang theo đèn pin hoặc xẻng. Một người suýt bị xe cán khi đang trèo ra; cảnh tượng vừa rùng rợn vừa nguy hiểm.

Cuối cùng, người đàn ông thứ bảy trèo ra ngoài và đặt nắp cống trở lại, dẫm mạnh lên để chắc chắn rằng nó đã được đóng chặt trước khi bước đi.

Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) cho biết nhóm người này đã chui xuống cống khoảng 1 giờ sáng và rời đi gần ba giờ sau đó. Điều kỳ lạ là một vụ việc tương tự đã xảy ra lúc 2 giờ sáng cùng ngày tại giao lộ đường McDonald và đường Colin ở Gravesend, cách hiện trường vụ việc khoảng 8 km.

Tờ New York Post đã thu được đoạn video giám sát cho thấy một chiếc xe chở bảy người đàn ông đến hiện trường. Những người đàn ông này bước ra khỏi xe, cầm đèn pin và các dụng cụ không xác định, cạy nắp cống và lần lượt chui vào bên trong. Ban đầu, người lái xe đỗ xe ở lối vào để chắn đường, ngăn các phương tiện đang đến. Sau khi mọi người đã vào bên trong, anh ta bước ra khỏi xe, đóng mạnh nắp cống lại rồi lái xe đi.

Sở Cảnh sát Thành phố New York cho biết hiện tại họ chưa thể xác nhận liệu hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không, cũng như chưa rõ danh tính hoặc động cơ của những người này khi chui vào cống ngầm. Tuy nhiên, họ đã tiến hành kiểm tra an toàn tại cả hai đoạn cống và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Nguồn: NYPost